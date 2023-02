Voiture électrique à 100€ par mois : des promesses répétées mais toujours pas de précisions

Depuis l’annonce surprise d’Emmanuel Macron au mois de mars 2022 lors de son allocution officielle, la fameuse voiture électrique promise à 100€ par mois se fait toujours attendre. Et elle reste au centre de toutes les discussions : pas plus tard qu’au début de la semaine dernière, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu s’est exprimé sur le sujet en promettant qu’elle « deviendrait réalité avant la fin de l’année 2023 ». Et c’est au tour de la Première ministre Elisabeth Borne d’apporter des nouvelles rassurantes à ce sujet.

Elisabeth Borne affirme elle aussi que le forfait de location de voiture électrique à 100€ par mois arrivera bien avant l’année prochaine. Elle parle même d’une mise en application à l’automne prochain, avec des livraisons de voitures qui débuteraient lors des premiers jours de l’année 2024.

Toujours aucun détail

Mais les conditions de cet accès à la voiture électrique pour 100€ par mois demeurent mystérieuses. On sait que cette mesure doit cibler les Français aux faibles revenus, Emmanuel Macron ayant également évoqué dans son discours de 2022 les « professions socio-médicales et les jeunes » ainsi que le chiffre de 100 000 véhicules électriques loués chaque année via cette formule. Mais Elisabeth Borne ne précise ni ces conditions d’accès, ni son financement. Rappelons que la loi de finances 2023 prévoit 1,3 milliard d’euros pour le « verdissement du parc automobile français », mais cela ne se limite pas à cette seule mesure d’aide à la location des voitures électriques.