Voiture électrique : jusqu’à 9 000 € offerts par la Région Île-de-France

Résidents franciliens, ne vous précipitez pas pour acquérir une voiture électrique, enfin cela dépend du modèle choisi. En effet, les règles changeront dès l’année prochaine en allant dans le sens du consommateur. Actuellement de 6 000 €, le coup de pouce passera à 9 000 €, une augmentation loin d’être négligeable et additionnable avec le bonus écologique de l'État. De plus, cette aide s’adresse désormais aux Franciliens* qui ne résident pas forcément dans une Zone à Faibles Émissions (ZFE).

En revanche, les modèles éligibles seront nettement moins nombreux puisqu’un « critère sur la production écologique » apparaît. L’assemblage final devra être fait dans un pays de l’Union européenne dans lequel moins de 110 grammes de CO2 sont émis pour produire 1 kWh d’électricité, comme c’est le cas en France (mais aussi en Suède, Finlande, Autriche et Lettonie). Sur ce point, la Région Île-de-France s’inspire du prochain bonus écologique dont les détails seront dévoilés le 15 décembre prochain. Ce dernier prendra en compte le coût écologique de la fabrication de la voiture, batterie comprise, et privilégiera le lieu de production.

Voilà qui réduit considérablement la liste, mais les Opel Mokka-e, Renault Zoé, Renault Mégane E-Tech, DS 3 E-Tense ou encore Renault Kangoo électrique sont produits en France et bénéficient donc de cette aide. La liste complète est actuellement à l'étude, mais inutile de s’orienter vers une MG par exemple.

Par ailleurs, le prix d’achat total du véhicule ne doit pas dépasser 47 000 € TTC et options incluses. La Région a bien pris soin de noter cette dernière mention afin d’éviter que certains clients ne fassent gonfler la facture tout en bénéficiant de ce coup de pouce. À ce jeu, les commerciaux de Tesla avaient bien compris cette subtilité.

Électrique, hydrogène et rétrofit

Pour les particuliers, l’aide à l’achat d’un VE dépend bien sûr du revenu fiscal de référence. Ainsi, le montant est de 2 200 € pour un revenu supérieur à 30 508 €, puis 4 500 € (revenu compris entre 14 090 et 30 508 €), 7 500 € (entre 6 359 et 14 089 €) et enfin 9 000 € (inférieur ou égal à 6 358 €).

Le rétrofit n’est pas délaissé sur le bord de la route avec une « prime » de 3 000 € (500 € pour un deux ou trois-roues).

Les entreprises et les communes bénéficient également de cette aide de l’ordre de 6 000 € pour les voitures, camionnettes et véhicules spécialisés inférieurs à 3,5 tonnes (9 000 € pour les plus de 3,5 tonnes). Les véhicules roulant au gaz naturel ont droit à 9 000 € également jusqu’à 3,5 tonnes. Enfin, les modèles fonctionnant à l’hydrogène ne sont pas oubliés non plus : 15 000 € (moins de 3,5 t) et 30 000 € (plus de 3,5 t).

(*) Pour ceux qui bénéficient déjà de l'aide Métropole Roule Propre (MGP), le coup de pouce de la Région Île-de-France devient alors complémentaire.