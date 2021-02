Voiture électrique : le barème des impôts l'intègre avec une majoration

En réponse à

Ni l'un ni l'autre, car il n'y a pas de mensonge. L'électrique revient moins cher que le thermique, et avec ces 20% c'est encore plus avantageux.

Quant à votre tentative de dénigrement, insinuant que la voiture électrique est moins cher grâce au bonus et grâce à la fiscalité, elle est sans objet. Le prix de la voiture thermique n'a rien de "réel" car l'industrie pétrolière est une des plus subventionnée. On pourrait aussi ajouter le coût de la pollution de l'air, voire de la pollution sonore. Quant au coût de la crise climatique, je pense qu'il dépasse l'entendement. Enfin au delà des coûts on pourrait parler de la souffrance des malades de la pollution, et des victimes de la crise climatique, etc.

Voilà, j'espère avoir pu vous aider à y voir plus clair.