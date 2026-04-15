Voiture électrique : le bon plan pour recharger à prix serré sur la route des vacances

Sur la route des vacances, la voiture électrique rime encore avec casse-tête financier. Recharger en itinérance sur une brone rapide, çà coûte une blinde.

Avec ses " Super Heures Creuses " ENGIE Vianeo propose un tarif de 0,29 € le kWh sur certaines bornes de recharge 300 kW jusqu’au 31 août prochain.

Comment en profiter

Ce prix n’est pas un cadeau sans contrepartie. Il demande un peu d’organisation. L’offre n’est valable qu’entre 22h et 8h et uniquement sur une sélection de bornes.

Pour bénéficier de ce tarif privilégié vous devez impérativement lancer la charge via l’application ENGIE Vianeo (et s’inscrire au programme gratuit Vianeo +). En imposant l’usage de son application propre et de son programme de fidélité l’énergéticien capte la donnée client et court-circuite les pass d’interopérabilité (type Chargemap).

La sélection de bornes concernée

Tout le réseau n'est pas concernées. L’offre se concentre sur 53 stations stratégiques équipées de bornes ultra-puissantes (300 kW), situées près des grandes villes (Lille, Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille…).

La sélection "Elite" du réseau n’est pas directement sur le bord de route ou sur une aire d’autoroute. Toutes les bornes de l’opération sont situées sur les parkings de B & B hôtels situés à proximité de grands axes routiers et autoroutiers avec des infrastructures ouvertes au public. Mais avant de vous déplacer, il est recommandé de vérifier la disponibilité en temps réel de la borne. Encore trop de clients laissent leur auto branché pendant qu'ils dorment.

Le recharge ultra-rapide comme produit d'appel

La recharge rapide, devient un produit d’appel. En proposant le 0,29 € sur les parkings B & B (souvent en bord d’autoroute), ENGIE Vianeo souhaite se positionner comme le discounter de la recharge rapide. Et ainsi détourner les voyageurs des stations d’autoroutes (Fastned, Tesla, Ionity…) vers son propre réseau. À l’image de ce que font les grandes surfaces avec le carburant. Passer de 0,59 €/kWh sur autoroute à 0,29 €/kWh chez B&B pour une batterie de 60 kWh représente une économie d'environ 20 € sur une seule recharge.

Après la course à l’installation, les opérateurs se battent désormais sur les prix pour remplir leurs stations aux heures creuses. Pour l’automobiliste malin, c’est une aubaine. La recharge rapide devient quasiment aussi abordable qu’un " plein " à domicile .