Voiture en panne : que faire ?

Il fut un temps où se dépanner soi-même était presque une formalité. Un peu d’eau dans le radiateur de la voiture qui chauffait et fumait blanc, un bas pour remplacer une courroie cassée… les astuces étaient légion et nul besoin d’être un pro de la mécanique pour s’en sortir. Désormais, nos voitures ne sont quasiment plus réparables avec les moyens du bord et la plupart des pannes sont de nature électronique donc, même pour un professionnel, à moins de disposer dans son coffre de la « valise » de diagnostic permettant de détecter la panne et d’avoir aussi de quoi réparer, ce n’est même pas la peine de rêver. Alors quand vous tombez en panne il faut avoir le bon réflexe.

Vous êtes en panne à la maison

C’est – presque – la panne idéale. Si votre contrat d’assurance comporte une clause « assistance zéro kilomètre », il suffit de composer le numéro de l’assistance qui vous enverra un dépanneur chez vous. Avec un peu de chance, si la voiture ne voulait absolument pas démarrer et que rien ne se passait, c’est votre batterie qui a rendu l’âme et il suffira de la changer. À défaut, il se chargera de remorquer votre véhicule jusqu’au garage le plus proche.

Si vous n’avez pas l’assistance zéro kilomètre, vous pouvez aussi souscrire une assistance indépendante auprès d’un constructeur. Ce type de contrat coûte en moyenne 50 € par an.

Enfin, dans le pire des cas, le mieux est d’appeler un « garage à domicile » qui vous diagnostiquera la panne chez vous et fera la réparation sur place, quitte à revenir avec les pièces nécessaires au cas où il faudrait changer un démarreur, un alternateur, ou tout autre élément mécanique qui nécessite d’être commandé.

Vous tombez en panne sur route

Sur route, si vous crevez ou que votre véhicule donne des signes de défaillance, le tout est d’adopter les bons gestes. Actionnez vos feux de détresse et rangez-vous sur le bas-côté, si possible sur une aire de parking comme vous en trouverez beaucoup sur les nationales et les départementales. Mettez votre gilet jaune et descendez prudemment de votre véhicule, de préférence à l’opposé de la route, pour positionner votre triangle de signalisation perpendiculairement à la chaussée, à au moins 30 m et idéalement 50 m de votre véhicule, de façon qu’il soit visible à environ 100 mètres de distance. Si vous êtes arrêté après un virage, placez le triangle avant ce dernier.

Vous devez positionner le triangle sur l’accotement ou à l’intérieur de la bande d’arrêt d’urgence si elle est présente. Néanmoins, si vous stationnez à l’intérieur de cette dernière, le triangle n’est théoriquement pas obligatoire. Néanmoins, la loi précise : « L'utilisation du triangle de pré-signalisation, associée au gilet jaune rétroréfléchissant, est obligatoire depuis le 1er juillet 2008. Et l'est toujours, y compris sur l'autoroute, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 135 € ».

Vous avez crevé !

Un pneu qui explose ou qui se dégonfle ça arrive. Le tout est de placer la voiture sur une surface plate et suffisamment dure pour installer le cric et de ne pas oublier de serrer le frein à main et d’engager une vitesse au cas où.

Si vous êtes néophyte en la matière, vous pouvez chercher dans le manuel d’entretien de votre véhicule. Le tout est de commencer à desserrer les écrous de la roue à changer avant de surélever la voiture pour éviter que la roue ne tourne dans le vide. Ceci fait, placez votre cric sous le longeron du châssis en veillant à ce qu’il soit bien calé pour qu’il ne risque pas de glisser brutalement et levez doucement. Desserrez complètement les écrous, remplacez la roue crevée par la roue de secours, replacez les écrous et serrez-les un à un en quinconce. Descendez le véhicule au niveau du sol, ôtez votre clic et serrez au maximum les écrous.

Et surtout n’oubliez pas de faire réparer votre pneu crevé en vue de la prochaine crevaison.

Panne de batterie : que faire ?

Vous êtes parti sans éteindre vos feux, le circuit de batterie est défectueux… Il existe de multiples raisons pour qu’une batterie, qui est un consommable, rende l’âme. Dans ce cas le plus simple est de trouver un automobiliste charitable et de brancher des pinces crocodiles entre son véhicule et le vôtre afin de redémarrer pour rejoindre le garage le plus proche qui, à l’aide d’un voltmètre, vous dira si votre batterie était simplement déchargée ou si elle a rendue l’âme.

Panne d’essence, c’est idiot…

Vous étiez sur la réserve et vous avez surestimé les capacités de cette dernière. Vous voilà bien ! Si vous avez un bidon vide dans votre coffre vous n’avez plus qu’à vous rendre à pied jusqu’à la station la plus proche. Si vous êtes « perdu dans la pampa », mieux vaut appeler un ami qui viendra avec le fameux bidon. Attention toutefois, si cette mésaventure vous arrive sur l’autoroute et que vous vous retrouvez en panne « sans absolue nécessité » sur la bande d’arrêt d’urgence vous êtes passible d’une amende en plus du coût du dépannage.

Faire appel à un ami et se faire remorquer

Si vous êtes tombé totalement en panne loin de chez vous et que vous n’avez pas de contrat d’assistance, où que ce dernier comporte une clause stipulant que votre voiture ne peut être prise en charge que si vous êtes en panne à plus de 25 ou 50 km de chez vous, vous pouvez toujours faire appel à un ami qui pourra remorquer votre véhicule avec sa voiture.

Attention, le remorquage est soumis à des conditions strictes de sécurité.

Vous ne devez en aucun cas vous faire remorquer à l’aide d’un câble ou d’une corde qui pourrait casser net lors de la traction. Il est impératif d’utiliser une barre de remorquage. Vous en trouverez dans les centres auto ou sur les sites de e-commerce à partir de 25 €. Ces barres existent en trois modèles : standard, télescopique et pliable, et dans des longueurs de 1,80 m, 1,90 m, 2,13 m et 2,35 m permettant, selon les références, de tracter des véhicules jusqu’à 3 T.

Comment tracter en sécurité ?

Pour tracter un véhicule en toute sécurité il est impératif que les deux véhicules soient dotés chacun d’un anneau de remorquage. La barre de remorquage se fixe à chaque extrémité sur ces anneaux. En outre, il faut être deux ! Il est hors de question de tracter seul un véhicule avec sa propre voiture. Le véhicule tracté doit en effet être orienté.

En outre, ce type de remorquage doit répondre à des impératifs stricts :

Vous ne pouvez pas dépasser les 25 km/h.

Vous devez utiliser les feux de détresse du véhicule en panne et de celui qui tracte.

Le poids du véhicule tracteur doit obligatoirement être supérieur à celui de la voiture tractée. Donc si vous avez un SUV, inutile d’appeler votre sœur qui roule en 2 CV !

La distance à parcourir doit être courte, et obligatoirement inférieure à 50 km.

Vous n’avez pas le droit de tracter un véhicule en panne sur l’autoroute ou sur une voie rapide.

La barre doit être fixée en biais : à l’arrière gauche ou droit du véhicule tracteur et à l’avant droit ou gauche du véhicule tracté.

Vous êtes tombé en panne sur l’autoroute, dans un tunnel…

Vous avez crevé mais vous avez une roue de secours. Là pas de problème, du moins en théorie. Pas question de s’arrêter n’importe où et encore moins de réparer sur la bande d’arrêt d’urgence si cette dernière est étroite et si la roue crevée se situe côté route. Soit, vous pouvez rouler jusqu’à une aire de repos, soit mieux vaut appeler de l’aide via une borne orange d’appel d’urgence.

L’opérateur de la borne appartient soit à la société d’autoroute soit au centre de police ou de gendarmerie en charge du tronçon sur lequel vous êtes bloqué. C’est lui qui va vous envoyer un véhicule d’intervention appartenant à une entreprise de dépannage agréée. Ces sociétés doivent arriver sur les lieux dans les 30 minutes suivant votre appel. À condition toutefois de leur avoir précisé les détails indispensables pour vous retrouver, à savoir : le type et la marque de votre véhicule, sa couleur, son immatriculation, et l’emplacement le plus précis possible où vous vous trouvez. Il suffit souvent d’indiquer le numéro de la borne d’appel, le sens et la distance que vous avez parcourue pour arriver jusqu’à cette dernière.

Le coût de l’intervention est fixé par arrêté et comprend la réparation sur place si cette dernière est possible (sans les fournitures nécessaires néanmoins qui sont à compter en plus), et le remorquage jusqu’au garage de votre choix dans la mesure où ce dernier se situe à moins de 5 km de la sortie d’autoroute la plus proche.