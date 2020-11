Classement des plus grosses pannes automobiles : ça fait mal au porte-monnaie !

Le spécialiste de la garantie et de la fidélisation client en après-vente CarGarantie livre son nouveau bilan annuel* du coût moyen des pannes automobiles en France, et il n'est pas très reluisant. En 2018, déjà, le coût moyen des réparations automobiles en France était de 527 €. Nous parlons bien ici des réparations liées aux pannes, et pas des révisions et entretiens classiques. Et en 2019, la hausse a été forte, avec un coût moyen à 551 €. CarGarantie ne voit pas comment ce coût pourrait baisser dans le futur, et à vrai dire, nous non plus : l'électronique occupe toujours une part substantielle dans les pannes, et c'est un domaine qui explose dans l'automobile. Alors, forcément...

En termes de fréquence, ce sont les systèmes d'alimentation (air, carburant) qui tombent le plus souvent en panne sur une auto, devant le faisceau électrique, l'électronique de confort (multimédia...) et le moteur, seulement en quatrième position. Les grosses casses moteur sont aujourd'hui finalement bien plus rares qu'il y a 30 ou 40 ans.

Si l'on prend en compte le coût des réparations en revanche, il n'y a plus de surprise : tout ce qui touche au moteur fait sensiblement grimper la note. Mais il faut noter que tout ce qui est lié à l'alimentation arrive en second. Et pour cause, les nombreuses défaillances de turbo pèsent lourd dans la balance.

* Près d'un million d’extensions de garantie VN et de garanties VO d'une durée de 12 à 36 mois sont ainsi analysées chaque année, toutes marques et tous modèles confondus. La dernière étude montre que la tendance à l'augmentation des frais de réparation se maintient. CarGarantie a plus de 2 millions de contrats de garantie en portefeuille et travaille avec 23 000 distributeurs spécialisés dans 21 pays.