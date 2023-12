Voitures d'exception, un livre pied au plancher

Si, comme votre serviteur, vous cherchez encore des cadeaux de Noël en dernière minute, en voici un qui fera mouche à coup sûr.

Il s’agit en effet d’un riche panorama des voitures d’exception présentées et commercialisées depuis 2005, signé de notre confrère Nicolas Meunier qui nous embarque à bord de tous ces modèles au style spectaculaire, aux fiches techniques ébouriffantes et aux promesses de performances exhilarantes.

Bien illustré et agréablement mis en page, ce livre de grand format se voit servi par des textes pertinents, qui savent mettre en valeur tels ou tels aspects des modèles sans verser dans une surenchère de considérations techniques qui plairaient certes aux puristes mais « perdraient » le jeune public auquel nous recommandons chaleureusement l’ouvrage.

Un ouvrage dont l’un des points forts est de ne pas se concentrer sur les sempiternels Bugatti, Ferrari et autres McLaren.

On y découvre (ou re-découvre) au contraire nombre de productions exotiques ou inattendues qui, si elles n’ont pas toutes passé le cap de la production en série, témoignent du génie des hommes et de leur volonté de repousser toujours plus loin les limites du rêve automobile.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter



Voitures d’exception, par Nicolas Meunier, ed. Hugo image

224 pages, format 25,4 x 31,5 cm, 29,95€