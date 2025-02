Voitures électriques : 30 000 nouvelles bornes ultrarapides

Treize des principaux opérateurs de recharge électrique1 viennent de se regrouper au sein de l'association Charge France. À la tête de plus de 10 000 bornes utra-rapide (50 % du potentiel national) et plus de 2 000 stations de recharges à travers le territoire, les associés unissent leurs forces afin d’accélérer et structurer le développement des bornes très rapides. L’objectif : 30 000 nouvelles bornes très rapides en service d’ici à 2028, et ainsi de « quadrupler le réseau de recharges ultrarapides ». Cela devrait essentiellement se concentrer autour des grands axes routiers et autoroutiers où se concentre les flux de circulation et afin d’éviter les longues attentes au moment des pics de demande en période de week-end ou de vacances.

Par ailleurs France Charge entend améliorer l'expérience utilisateur et la transparence concernant les recharges. « On ne pourra pas imposer des prix uniques, mais on peut réfléchir à des comparatifs et des index pour faciliter leur usage », Brieuc de Tonquédec, responsable de Ionity France et Benelux.

Un développement sous condition

L’investissement de 4 milliards d'euros est conditionné à une « stabilité réglementaire en France et en Europe » explique l’association. « Si on ne sait pas où on va, on ne peut pas investir », explique Aurélien de Meaux, dirigeant d'Electra et président de Charge France. En clair, le projet verra le jour à condition que le nombre de voitures électriques en circulation croît de manière significative. Une façon de mettre la pression sur le gouvernement.

Charge France demande à l’exécutif des garanties sur le futur et le verdissement du parc automobile. L’association souhaite la mise en place d’une politique ambitieuse autour des voitures électriques et appelle « la stabilité réglementaire et le maintien de la trajectoire actuelle d'électrification des véhicules électriques (dite norme CAFE), y compris la fin de vente des véhicules thermiques et hybrides neufs en 2035 ». Si Charge France n'est pas opposé par principe au lissage des pénalités sur plusieurs années comme le soutient la France à Bruxelles, l’association apppui pour le maintien du green deal européen.

Au 31 janvier 2025, un peu plus de 10 % des 157 000 bornes de recharge avait une puissance de 100 kW ou plus. En quadrupler le nombre permettra-t-il de lever les freins à l'adoption des modèles 100 % électriques par les particuliers et les entreprises ?

1 : Allego, Atlante, Chargepoint, Chargeguru/ZePlug, Driveco, Electra, E-totem, ENGIE Vianeo, Fastned, IONITY, Izivia, Powerdot et Zunder.