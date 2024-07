Voitures électriques: quels réseaux proposent les recharges rapides les moins chères?

Il y a un mois, l’Autorité de la concurrence rendait un avis sans ambiguïté considérant la tarification de la recharge particulièrement opaque. Face à l’imbroglio et à la diversité des règles pour définir les prix effectifs payés par les automobilistes, Caradisiac a scanné les propositions des principaux acteurs du marché, alors que nombre d'électromobilistes s'apprêtent à prendre la route des vacances. Vous allez découvrir de véritables disparités d'un réseau à l'autre, et constater que la recharge rapide coûte parfois cher: quand chaque kWh est facturé 0,60 €, le "plein" d'une batterie de 60 kWh revient à 36 €. Or, si la voiture consomme 20 kWh/100 km cela représente tout de même une somme de 12 €/100 km, supérieure à ce que réclame une berline diesel consommant 5l/100 km (à raison de 2 € par litre)! Rappelons toutefois que l'électrique reprend l'avantage quand on charge sur une borne semi-rapide ou à domicile, à quoi s'ajoutent des frais d'entretien nettement plus avantageux qu'avec une voiture à moteur thermique.

Reste que l'électromobiliste-voyageur a tout intérêt à souscrire un abonnement à tel ou tel réseau de recharge qui permet d'alléger sensiblement la note. Et si la réserve d'énergie restant dans la batterie ne permet pas d'accéder aux bornes visées, le fait que 100% des stations d'autoroutes soient dotées de dispositifs rapides est un gage de sérénité sur longue distance. Une bonne nouvelle pour terminer: toutes les bornes rapide installées depuis le mois d'avril doivent proposer un réglement par carte bancaire, en complément de celles délivrées par tel ou tel opérateur qui étaient incontournables jusqu'ici. De plus, toutes les bornes installées avant devront être "rétrofitées" en ce sens d'ici 2027. Bref, la mobilité longue distance n'est (presque) plus un sujet de préoccupation, au moins dans l'Hexagone. Reste à viser juste pour trouver les bons tarifs, et c'est justement tout l'objet de notre enquête.

Lidl

2885 points de charge à 22kW, 72 points de charge à 50kW, 959 points de charge à 120kW, 115 points de charge à 180kW, 12 points de charge à 360kW répartis sur l’ensemble du territoire, et sur les i-stations Lidl situées à proximité des réseaux autoroutiers. Une offre promotionnelle de -20% est prévue sur les tarifications jusqu’au 17 juillet dans la limite de cinq utilisations via un coupon de réduction téléchargé sur l’application Lidl Plus E-mobilité.

NW IECharge

Le soldeur des super chargeurs. Le réseau établi en zone périurbaine et rurale est composé de bornes de 160 kW et 320 kW, compte parmi les moins chers de France. Pour tout paiement effectué via l’application mobile IECharge, le prix du kWh passe à 0.25 € au lieu 0.30 € sur l’ensemble de ses stations. Promo valable jusqu’au 31 août.

Fastned

Le spécialiste de la charge ultrarapide sur réseau autoroutier mais aussi en milieu urbain propose un abonnement mensuel de 11,99 € pour bénéficier d’une réduction de 25 % par rapport au prix normal du kWh.

Allego

Allego propose une tarification selon l’heure de connexion. Les prix annoncés au-dessus sont valables de minuit à 16 heures et de 20 heures à minuit. De 16 à 20 heures, le prix est majoré de 10 centimes.

Tesla

Les superchargers du constructeur américain ont beaucoup fait pour la démocratisation de l’électrique. Depuis le 10 mai, les propriétaires d’une Tesla et ceux qui ont souscrit un abonnement (12,99 €/mois sans engagement) paient le kWh 35 centimes en heures creuses, et 39 centimes en heures pleines (de 16 à 20 heures). Pour ceux qui n’ont pas l’abonnement, il faut compter 36 centimes le prix de base et 47 centimes en heures pleines.

e-Vadea

e-Vadea s’étend sur les autoroutes françaises. Principalement sur les réseaux APRR et Vinci Autoroutes. L’accent est mis sur la recharge ultrarapide avec des bornes dont la puissance varie entre 150 et 300 kW. Le réseau facture uniquement les kWh rechargés, quelle que soit la vitesse de charge proposée par le véhicule. La fin de charge est indiquée à l’automobiliste par SMS et par une signalétique lumineuse sur la borne. Il doit alors déplacer son véhicule dans les 5 minutes suivantes, à défaut, il devra s’acquitter de 6 € par quart d’heure.

ENGIE Vianeo

Présence sur 67 aires d’autoroutes en France avec 320 bornes de recharge de 300 kW. Hors autoroute, l’opérateur équipe 35 parkings Indigo, les sites Norauto et les parkings B&B hôtels. Au total, le réseau comprend 388 bornes DC 300 kW, 105 bornes DC < 300 kW et 429 bornes AC 22 kW. ENGIE Vianeo n’applique pas de frais de connexion ou de session, seulement le tarif en €/kWh. Celui-ci varie de 0.48 € kWh sur les bornes 22 kW à 0.54 € kWh sur les bornes plus puissantes en périurbain. Sur autoroute, les tarifs évoluent entre 0.60 €/kWh et 0.69 €/kWh selon la puissance de la borne. En voirie/collectivités seulement, un tarif de stationnement à la minute peut s’appliquer en plus du tarif au kWh.

Total Énergies

Les prix s'établissent à 0.49 €/kWh ou 0.49€/min sur les bornes de puissance jusqu’à 50 kW jusqu'à 45 minutes d’utilisation. Le coût est de 0.59 €/kWh ou 0.59€/min sur les bornes de puissance supérieure à 50 kW toujours jusqu'à 45 minutes. Des frais d’occupation de 0.20 € / min s’appliquent après 45 min passées sur la même borne sans bouger. Total Energies propose des formules Charge+ permettant d’avoir 5% à 15 % de réduction sur le prix du kWh et une assistance dépannage selon l’abonnement souscrit.

e-born

Présent sur 11 départements du sud-est de la France, le réseau comprend 1 273 bornes jusqu’à 25 kWh, 122 bornes entre 26 kWh et 60 kWh et 1 borne supérieure à 60 kWh. e-born applique un tarif à la minute pour les itinérances sortantes. Avec le pass e-born (15 €/mois engagement 1 an) la tarification est de 0,23 €/kWh + 0,04 €/minute, pour une borne d'une puissance allant jusqu’à 22 kW, et 0,30 € / kWh + 0,30 €/minute pour une borne d'une puissance supérieure à 24 kW. Sans abonnement, le prix du kWh est de 0,494 € jusqu’à 25 kW, 0,58 € pour une charge entre 26 et 60 kW et 0,686 € pour une charge supérieure à 60 kW. Un forfait (59 €/mois sans engagement) inclut 250 kWh de recharge.

IONITY

Le réseau est né de l’association de plusieurs constructeurs. Le prix moyen du kwh sur le réseau est de 0.59 €. Depuis fin mai, l’opérateur propose deux types d’abonnement. « Passport Motion IONITY » (5,99 €/mois) permet de payer un kWh à 0,39 €. Avec le « Passport Power IONITY » (11,99 €/mois) le prix du kWh est de 0,33 €. Lors d’un premier abonnement, le tarif est respectivement de 3,99 € et de 7,99 €. L’abonnement peut être résilié avec un préavis d’un mois.

Stations e

Pas facile de s’y retrouver chez l’opérateur de proximité. Selon que l’on dispose d’un badge gratuit ou d’un abonnement payant (2,90 €/mois ou 4,90 €/mois sans engagements) 4 tarifs différents cohabitent pour un même service. À noter que l’opérateur applique des frais de recharge de 0,50 € par session, sauf avec la formule à 4,90 € mensuel.

Powerdot

Le réseau s’établit à proximité des zones de retail, sur des parkings de centres commerciaux, supermarchés, hôtels, restaurants… Plus de 2 000 zones de recharges, dont 50 % supérieures à 100 kW, 40 % compris entre 50 kW et 100 kW et enfin 10 % de borne de 22 kW. Un partenariat avec Cora permet d’avoir des prix préférentiels sur le kWh compris en 0.29 € en AC et 0.43 en DC.

Carrefour

Lancé en avril 2022, Carrefour Énergies compte aujourd’hui plus d’une centaine d’hypermarchés dotés de bornes de recharge électrique, et ambitionne d’équiper 200 magasins de plus d’ici la fin de l’année. Pour les détenteurs de la carte de fidélité Carrefour ou de la carte PASS, la première heure est gratuite sur les bornes de 22 kW.

Electra

Implanté dans les centres-villes, l’opérateur pratique des tarifs horaires avec une forte majoration tarifaire entre 14 h et 19 h afin d’inciter les utilisateurs à venir en dehors des heures de grande affluence. Cette pratique commerciale ne s’applique pas sur autoroute où Electra déploie ses nouvelles bornes rapides y compris sur les aires de repos.