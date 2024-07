Le déploiement des bornes de recharge dans les résidences collectives en bonne voie ?

Avec près d’un Français sur deux vivant en immeuble collectif et qui recharge sa voiture à domicile dans 83 % des cas, l’équipement des parkings résidentiels collectifs est indispensable pour le développement de la voiture électrique.

L’Avère-France, en collaboration avec l’AFOR et Enedis, a publié son baromètre sur les infrastructures de recharge en résidentiel collectif et les conclusions sont encourageantes.

Ainsi, 15 996 points de recharges ont été installés au premier trimestre, contre 13 643 au quatrième trimestre 2023, soit une augmentation de 17,2 %. Autre bonne nouvelle, les immeubles qui ont validé le déploiement d’une infrastructure sont au nombre de 26 942 (+ 6,4 %).

À ce jour, 8 383 immeubles collectifs disposant d’un parking* (3,11 %) sont équipés d’une infrastructure collective. La marge de progression reste donc importante.

Les autoroutes toujours mieux équipées

Pour ce qui est des trajets de longue distance, le pays a su s’équiper même si le démarrage fut lent. On dénombre ainsi 130 000 bornes publiques (mai 2024) dont plus de 18 600 chargeant à 50 kW minimum. Si les grands axes sont particulièrement bien équipés en borne de recharge, c’est moins le cas dans les endroits plus reculés, comme à la montagne. Nous avons pu le constater lors de notre road trip vers les stations de sports d’hiver.

(*) Le champ d'application par ce baromètre regroupe les bailleurs sociaux, les bailleurs privés, et les copropriétés, neufs et existants, disposant d'un parking.