Lidl inaugure sa première station de charge ultra-rapide

Lidl fait partie de ces géants de la grande distribution proposant des bornes de recharge rapide près de ses magasins. Un peu partout en France, il est possible depuis quelques années de trouver des bornes d'une puissance de 60 kW sur les sites de l'enseigne, permettant de remplir une batterie de citadine électrique en moins d'une heure.

Mais l'enseigne a décidé d'aller plus loin. Le 21 novembre prochain, elle va ouvrir sa première vraie station de charge ultra-rapide. Cette dernière se situera près de Lyon à Villefranche-sur-Saône et abritera 13 bornes au total, toutes alimentées en théorie par des panneaux photovoltaïques installés sur le magasin adjacent. Il y aura quatre bornes de 22 kW mais aussi huit bornes de 180 kW et surtout, un point de charge à 360 kW. Même les utilisateurs de Porsche Taycan ou de Tesla ne peuvent pas encore utiliser la pleine puissance d'une telle borne.

Des prix raisonnables

Les prix annoncés sont plutôt raisonnables : il faudra compter sur une addition de 0,25€ du kWh pour les bornes de 22 kW et de 0,4€ du kWh pour les bornes de 180 et 360 kW. Ce sera donc bien moins cher que sur les réseaux de Ionity ou de Tesla, avec des tarifs même inférieurs à la plupart des forfaits des abonnés à ces deux réseaux de charge rapide. Précisons que ces nouvelles bornes ne seront pas localisées le long des autoroutes.