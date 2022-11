Marseille-Paris en voiture électrique, c'est devenu facile. Sauf si...

On compte désormais plus de 100 stations de charge rapide Ionity en France le long des autoroutes ainsi que 722 Superchargeurs Tesla ouverts au public dans le pays. Au 30 juin 2022, les sociétés d'autoroute françaises revendiquaient déjà 800 points de charge sur l'ensemble du réseau autoroutier, répartis sur 219 aires soit « une station tous les 80 km en moyenne » avec 70% de bornes délivrant une puissance d'au moins 150 kW (et un réseau appelé à s'étoffer dans les années à venir). En théorie, l'époque où partir en voyage dans sa voiture électrique s'apparentait à un acte suicidaire semble donc révolue et de nombreux utilisateurs de voitures électriques effectuent régulièrement de longs trajets en France. Les nouvelles autos électriques embarquent d'ailleurs quasiment toutes des planificateurs de trajets pour simplifier le voyage et il existe désormais de nombreuses applications dédiées à l'optimisation des trajets. Mais ce genre de déplacement en voiture électrique reste soumis à un aléa terrible, celui d'éventuels dysfonctionnements des bornes rapides combinés à une remontée d'informations insuffisante sur l'état du réseau.

Sueurs froides sur l'autoroute A7

Ce matin du mardi 1er novembre 2022, nous partons de Marseille au volant d'une Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S à 9h00 après avoir dû explorer la ville la veille au soir pour trouver de quoi charger la batterie à 100% (les deux bornes publiques de 22 kW près du point de départ étant en panne). Ce gros bébé de 625 chevaux, capable de parcourir officiellement 430 kilomètres d'après son homologation WLTP, s'impose en théorie comme une excellente voyageuse grâce à sa capacité de charge rapide à 270 kW et son autonomie suffisante. Pour planifier notre trajet jusqu'à Paris, nous nous fions à la fois au système embarqué de la voiture et à l'application Chargemap. Les deux interfaces nous proposent trois arrêts rapides de quelques dizaines de minutes sur ce parcours d'un peu moins de 800 kilomètres. Lancé sur l'autoroute à vitesse réglementaire (et jusqu'à 140 km/h compteur équivalent à une vitesse réelle très légèrement au-dessus de 130 km/h), la consommation de cette surpuissante berline sportive se stabilise autour des 25,5 kWh/100 km (soit environ 350 km d'autonomie à cette vitesse). Le planificateur embarqué de la Porsche et celui de Chargemap conseillent un premier point de charge différent et nous décidons de choisir celui défini par l'application Chargemap, en présupposant qu'elle offre des informations mieux mises à jour. Mais une fois arrivés à l'aire de Saint-Rambert d'Albon comme indiqué dans le planificateur de Chargemap, surprise : les bornes rapides attendues (quatre points à 120 kW) sont éteintes.

On appelle le service d'assistance avec le numéro affiché sur la borne du réseau Ulys Vinci Autoroutes, qui nous confirme que les quatre bornes en question sont en panne depuis deux heures (alors qu'elles étaient toujours décrites comme fonctionnelles sur l'application Chargemap). Notre voiture n'affiche plus que 50 kilomètres d'autonomie restante et un léger sentiment de panique commence à nous envahir. D'après nos outils de planification, il n'y a plus de possibilité de rejoindre un autre réseau de charge ultra-rapide à cause de l'état des batteries. On se rabat alors sur deux bornes à 60 kW indiquées sur un parking Lidl à 10 kilomètres de là, avec heureusement une place libre à l'arrivée pour recharger la voiture. A cette puissance de charge, il faut se résigner à perdre beaucoup plus de temps que prévu sur le trajet. D'autant plus rageant qu'en recherchant sur internet après coup, on trouve une station Ionity située non loin du lieu des bornes défectueuses en question alors qu'elles n'étaient pas référencées sur l'application Chargemap au moment des faits !

Une liberté de déplacement relative

Le reste du trajet se déroulera beaucoup mieux : après l'arrêt à Lidl où nous avons finalement décidé d'attendre la recharge à 99% en travaillant sur notre ordinateur dans la voiture, il suffira d'un seul autre arrêt à l'aire de Maison Dieu dans l'Yonne (bornes Ionity de 350 kW) pour rallier Paris après une recharge ultra-rapide. Le trajet s'est étendu sur 10 heures, là où il aurait dû durer un peu plus de huit heures si la première borne du trajet avait fonctionné (contre 7 heures pour le même trajet en voiture thermique). Compte tenu de la densité du réseau de bornes publiques actuellement déployé en France, il aurait été de toute façon impossible de se retrouver sans aucune solution de recharge de secours. Mais quand l'une des bornes à haute puissance prévues sur le parcours se révèle déficiente, le temps perdu peut très vite se compter en heures lorsqu'il faut se reporter vers d'autres points de charge moins adaptés.

Les progrès spectaculaires de la technologie des voitures électriques ces dernières années permettent bien d'effectuer de longs voyages à leur volant. Mais il faut toujours composer avec cette sensation de se sentir en danger à cause d'éventuels problèmes rencontrés sur le trajet, surtout lorsqu'ils ne sont pas détectés en amont par les outils de planification. L'idée même de devoir préparer tout son trajet sous peine de se retrouver en difficulté cadre assez mal avec ce concept merveilleux de l'automobile capable de nous amener partout dans le monde après un simple tour de la clé de contact. Les partisans de l'automobile électrique rappelleront qu'il n'était pas si facile de voyager en France avec une voiture thermique ces dernières semaines à cause des grèves dans les raffineries. Mais sera-t-il possible un jour de démarrer sa voiture électrique et de rouler pendant 800 kilomètres sans avoir à s’inquiéter de quoi que ce soit ? Dans la vie de tous les jours, les voitures électriques surclassent incontestablement les autos thermiques en terme de confort d'utilisation et de praticité, à la simple condition d'avoir un accès facile à une prise. Mais pour les aventures improvisées façon road movie -qu'on ne dissociera jamais de cet univers de l'automobile qui nous fait rêver- il va falloir attendre d'autres avancées technologiques.