Voitures électriques : pourrons-nous facilement recharger sur la route des vacances ?

29 minutes : c’est le temps de recharge moyen constaté sur les bornes électriques Ionity, réseau haute puissance qui tisse rapidement son réseau sur les autoroutes du continent européen. Et 29 minutes, c’est nettement plus long que de faire son plein de sans-plomb.

Pourtant, des milliers d’automobilistes électrifiés vont recourir à Ionity ou à ses concurrents, de Tesla (dont une partie du réseau est désormais ouverte aux autres marques) à Fastned, cet été sur la route des vacances.

Les conducteurs de voitures électriques, toujours plus nombreux, doivent-ils redouter de perdre des heures sur les aires de service cet été ?

Tout en anticipant quelques « embouteillages » ponctuels, les acteurs du secteur se veulent rassurants. « La saison d’été représente un défi, auquel vont notamment s’attacher à répondre les extensions que nous avons récemment lancées à Metz, station qui couvre la descente des pays du nord vers le sud de la France, ou Montélimar. De fait, toutes les stations sur l’A6, l’A7 ou l’A8 vont être énormément sollicitées durant l’été», déclare à Caradisiac David Mignan, directeur du déploiement de Ionity en Europe. « On essaie de faire tourner des modèles de prévision pour évaluer le trafic estival mais c’est très difficile car énormément de facteurs entrent en ligne de compte : les voyageurs venant de l’étranger, le nombre de véhicules sur la route, les ventes de voitures électriques dans les mois précédents… »

Même si les prévisions sont difficiles (surtout quand elles concernent l’avenir, comme disait Pierre Dac), on peut avoir la certitude qu’il y aura du monde en électrique sur les routes cet été.

+369% d'actes de charge sur un an chez Ionity

Quelques « coups de chaud » sont donc à redouter lors des pics de circulation. David Mignan, encore : « On s’attend à quelques journées avec un usage en pointe sur certaines stations. Les chassés-croisés ont l’avantage pour nous de diffuser un peu l’usage, d’impacter d’un côté ou de l’autre de l’autoroute, mais c’est effectivement un moment où il y a du monde et cela se reportera sur les stations. »

Les voitures « zéro émission » représentent depuis le début de l’année 10% des ventes du voitures neuves en Europe, et près de 12% en France, où on en dénombre aujourd’hui plus de 570 000 en circulation. « Le nombre d’actes de charge a augmenté de 369% entre le premier trimestre 2021 et la même période en 2022 », précise Ionity. Quand on vous dit que ça accélère sur le front de l’électrique !

« A la fin mars, sur 428 aires de service, 65% étaient raccordées ou en passe de l’être. On n’était même pas à 20% en avril 2021 » Cécile Goubet, Avere-France

La bonne nouvelle est que si le parc français de voitures électriques a augmenté de 35% par rapport au mois de juin 2021, celui du nombre de bornes déployées sur nos routes a crû en parallèle de 81%, pour atteindre les 60 040 unités au dernier pointage fin avril.

Même si toutes ces bornes ne sont pas déployées sur autoroute, le réseau apparaît suffisamment dense pour répondre à la sur-demande attendue en juillet-août.

« A la fin mars, sur 428 aires de service, 65% étaient raccordées ou en passe de l’être. On n’était même pas à 20% en avril 2021 », rappelle Cécile Goubet, Déléguée générale de l’Avere-France, interrogée par Caradisiac. « On est en bonne voie pour respecter la deadline de janvier 2023, qui vise 100% d’aires équipées en bornes de recharge. Et même si on dépasse le délai de 2-3 mois, ce ne sera pas trop grave : l’important est que l’on arrive bien à 100% avant l’été 2023. Les choses se mettent rapidement en place, avec de vraies stations à 4, 8 ou 12 bornes dont plus de la moitié délivrent une puissance supérieure à 150 kW. »

Pas trop d’inquiétudes à avoir du côté des réseaux, donc, mais à condition de prendre quelques précautions. Il sera ainsi préférable d’éviter de circuler en électrique sur autoroute les « gros » samedis aux heures de pointe, au risque de s’exposer à un peu (beaucoup ?) attente à certaines bornes.

Plus important encore, mieux vaut être conscient des capacités de sa voiture en termes d’autonomie pour ne pas transformer le départ en vacances en chemin de croix.

Oui, il faut encore un peu préparer ses longs trajets en électrique et identifier les difficultés potentielles, mais pour mieux s’en affranchir. Un (petit) prix à payer certes, mais que compensera largement le plaisir de ne plus avoir à régler plus de 2 € son litre de carburant.