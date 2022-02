Tesla: 16 stations Superchargeur françaises ouvertes à tous

Cela devait bien finir par arriver. Depuis lundi 31 janvier, une partie des Superchargeurs Tesla (ou SuC, pour les initiés) de l’Hexagone sont ouverts aux véhicules des autres marques, démarche qui s’inscrit dans le cadre du Programme pilote initié aux Pays-Bas le 1er novembre 2021.

Alors que le réseau français compte actuellement plus de 1 000 points de charge répartis dans plus de 100 stations, quelques 16 stations Superchargeur, représentant 230 points de charge, sont maintenant accessibles à TOUT véhicule disposant d’un connecteur CCS.

Les stations Tesla désormais accessibles à la concurrence:

Angoulême (16) – 8 Superchargeurs V3

Blois (41) – 16 Superchargeurs V3

Buchelay (78) – 8 Superchargeurs V2

Labouheyre (40) – 8 Superchargeurs V3

Laxou (54) – 28 Superchargeurs V3

Le Mans- Saint-Saturnin (72) – 20 Superchargeurs V3

Les Herbiers (85) – 8 Superchargeurs V3

Lorient (56) – 8 Superchargeurs V2

Montélimar (26) – 16 Superchargeurs V2

Montluçon (03) – 8 Superchargeurs V3

Périgueux (24) – 8 Superchargeurs V3

Rivesaltes (66) – 20 Superchargeurs V3

Salaise-sur-Sanne (38) – 20 Superchargeurs V3

Valenciennes (59) – 10 Superchargeurs V2

Vélizy (78) – 16 Superchargeurs V3

Vierzon (36) – 28 Superchargeurs V3

Pour memoire, les Superchargeurs V2 offrent jusqu’à 150 kW de puissance de charge, tandis que les V3 peuvent atteindre 250 kW.

Le prix de la charge s’établit à 0,57€/kWh sans abonnement, soit 34,2 € pour un « plein » de 60 kWh. Le tarif baisse à 0,40 € le kWh si vous souscrivez à un abonnement mensuel facturé 12,99 € (soit 24 € pour 60 kWh).

De fait, cette formule permet de bénéficier de tarifs comparables à ceux appliqué aux possesseurs de Tesla, lesquels varient légèrement d’une station à l’autre.

Pour pouvoir y accéder, il faut créer un compte par l’intermédiaire de l’appli du constructeur, laquelle vous guidera ensuite vers les stations ouvertes aux véhicules non-Tesla.

Enfin, il est à noter que cette « ouverture » du réseau fonctionne aussi avec les automobilistes venant des Pays-bas, de Norvège, de Belgique et d’Allemagne, ce qui peut laisser redouter quelques thromboses sur les stations au moment des grands départs en vacances.

Pour autant, l’entreprise américaine se veut rassurante sur ce point. « La volonté d’élargir l’accès au réseau n’est pas nouvelle. Cela s’inscrit dans notre démarche qui consiste à mettre le plus de véhicules électriques possibles sur la route », temporise un représentant de la marque interrogé par Caradisiac. « Cette extension du programme ne concerne que 16 stations dont nous avons identifié qu’elles pourraient continuer d’apporter une expérience satisfaisante avec cet accès élargi. Nous allons maintenant étudier le retour d’expérience, sachant que ça se passe très bien aux Pays-Bas depuis le 1er novembre. » Reste que la France n'est pas la Hollande, et que l'Hexagone connaît un transit routier autrement plus dense.

Et Tesla de faire valoir que «l'accroissement du nombre de clients utilisant les Superchargeurs permet une expansion plus rapide du réseau », lequel compte plus de 30 000 SuC à travers le monde et a vocation à tripler dans les années qui viennent.

Même si chacun comprend le caractère inéluctable de la démarche, on conçoit que la perspective de devoir partager les stations avec des véhicules « autres » chagrine des clients Tesla qui étaient venus à la marque alléchés par le caractère exclusif de son réseau de charge.