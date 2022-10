Il y a désormais plus de 10 000 Superchargeurs Tesla en Europe

Alors qu'on comptait récemment quelques 722 Superchargeurs ouverts en France à tous les automobilistes (sans critère de marque), Tesla communique à nouveau sur une augmentation du nombre de bornes de charge rapide dans son réseau européen : le chiffre des 10 000 Superchargeurs vient d'être dépassé sur le Vieux Continent, avec au total près de 900 stations réparties dans 30 pays.

Les communicants du constructeur américain précisent que parmi ces 10 000 Superchargeurs européens, 4 600 (répartis dans 320 stations) sont ouverts aux véhicules de toutes les marques. De quoi constituer, toujours d'après les communicants du constructeur, le premier réseau public de recharge rapide en Europe. Celui de Ionity doit offrir environ 7000 bornes de charge rapide d'ici 2025 mais aux dernières nouvelles, son réseau était loin d'approcher celui de Tesla au niveau du nombre de stations et de bornes.

35 000 Superchargeurs dans le monde

Dans le monde, on compterait actuellement plus de 35 000 Superchargeurs répartis dans plus de 3 500 stations. Pourra-t-on bientôt faire le tour du monde dans sa Tesla sans rallonger de manière déraisonnable les temps de parcours ? Rappelons tout de même que le prix de l'électricité a beaucoup augmenté dans ces Superchargeurs Tesla au cours des derniers jours en France.