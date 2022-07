Lidl se lance dans la voiture électrique !

Plus qu’à une Citroën Ami, souvent réservée à un usage urbain de par ses caractéristiques, la petite citadine commercialisée par Lidl en Allemagne pourrait être comparée à une Smart.

Avec ses 2,8 mètres de long, un moteur électrique de 45 chevaux autorisant une vitesse maxi de 115 km/h, une autonomie de 300 km selon le constructeur, la Elaris Finn en vente chez Lidl est bien plus qu’une microcar.

Conçue et assemblée en Chine, où elle est commercialisée depuis 2019, la Elaris Finn ne pèse que 930 kg, et peut se recharger de 5 à 100 % en cinq heures sur une prise électrique standard. À 30 kW, il ne faut plus qu’une heure pour passer de 0 à 100 % de batterie.

Simple et basique, la Elaris Finn est équipée d’un écran tactile de 12,3 pouces avec Apple CarPlay ou Android Auto, de feux LED et de la climatisation.

En Allemagne, la petite électrique est commercialisée par Lidl pour 222 € par mois pendant un an avec 10 000 km inclus dans l’abonnement par l’intermédiaire du fournisseur « Like2Drive », ou disponible à l’achat moyennant 20 330 €.

À l’instar du vélo électrique commercialisé par les enseignes Lidl dans certains pays, la voiture électrique Lidl ne devrait pas être disponible dans les magasins de la marque en France.

De quoi nourrir quelques regrets ?