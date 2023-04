Avec 850 bornes, Carrefour Énergies se revendique premier réseau de recharge de France. Vraiment ?

Après un an d'existence (Carrefour Énergies a été lancé le 30 mars 2022), l'enseigne de grande distribution communique. Et fièrement.

"Carrefour vient de franchir le cap des 100 stations de recharge pour véhicules électriques, et

devient ainsi le premier réseau de bornes en France avec plus de 850 points de charge dont la

moitié en haute puissance (jusqu’à 300 kW), répartis sur l’ensemble du territoire." précise le communiqué de presse.

Les choses ont donc été assez vite, depuis l'inauguration de la première station de recharge située à La Chapelle Saint-Luc (près de Troyes, dans l'Aube) le 8 avril 2022. Et l'ambition est d'équiper 200 magasins de plus d'ici fin 2023 et 800 en tout fin 2025.

Pour cela, Carrefour s'appuie sur deux prestataires : Allego, qui a monté les premières stations et qui va continuer à le faire au rythme de 100 stations par an, pour les "hypers", et désormais Driveco, qui a inauguré ses deux premières stations à Vire (14) et Estaires (59) et qui doit en déployer 600 en deux ans, surtout dans les supermarchés des petites et moyennes communes (Carrefour Market).

"Pour atteindre notre objectif de 5 000 points de charge et 800 stations d’ici 2025, le déploiement va encore accélérer avec en moyenne l’ouverture de près de 30 nouvelles stations chaque mois ! Grâce au travail de l'ensemble des équipes de Carrefour Énergies et de nos partenaires, nous déployons un réseau de bornes de recharge avec un maillage territorial unique, au plus près de nos clients.” sont les mots d'Arnaud D’HOOP, Directeur de l'Innovation et des Nouveaux Business.

Lidl en embuscade

En annonçant ces chiffres, Carrefour Énergies semblerait en effet faire mieux que ses concurrents. Cependant, c'est à voir, alors qu’il reste compliqué d'obtenir le nombre de bornes déployées par les concurrents. Le réseau de Leclerc comprend aux dernières nouvelles 170 magasins équipés de bornes de recharge, mais apparemment moins de bornes en tout. Lidl, très actif sur le créneau, annonce de son côté un objectif de 3 000 bornes installées fin 2023, et en serait à 900 points de charge en février 2023. Ce qui serait mieux que Carrefour, à la fois aujourd'hui, et en objectif.

Du côté de chez Auchan, autre poids lourd, on en serait à 103 "zones de recharge". Aldi propose aussi des zones dédiées sur certains de ses parkings, sans communiquer sur le nombre en France. Chez Ionity, qui certes pratique essentiellement la recharge rapide, on est à 120 stations pour environ 520 points de charge.

Des bornes de 22 à 300 kW et la première heure gratuite en 22 kW

En tout cas, la participation de Carrefour au maillage territorial est sans conteste importante, et aide à atteindre l'objectif des 100 000 bornes de recharge disponibles. Celles installées vont de la charge accélérée 22 kW en courant alternatif, à de la recharge rapide jusqu'à 300 kW. Les bornes sont alimentées en électricité verte par Enedis.

Et bon à savoir, la première heure de recharge sur les bornes 22 kW est gratuite pour les porteurs de la carte fidélité Carrefour, ou de la carte Pass, soit un avantage client "compris entre 3 et 6 €". Oui, ça fait pub, mais ce n'est pas inutile de le préciser. D'autant que Carrefour ne fait pas cela par philanthropie. Cela permet, tout comme le fait d'afficher des prix bas à la pompe à "carburants fossiles", de faire venir (et rester pendant la charge !) les clients dans leur enseigne. Pas fous...