Voitures électriques : le problème, c'est l'autonomie, pas le prix ou la recharge

Tous les ans, Shell Recharge Solutions, une émanation du pétrolier éponyme, réalise une étude sur les VE (véhicules électriques). Cette année, ce sont 14 991 personnes qui ont été interrogées en ligne, dans 5 pays (1 587 pour la France), toutes propriétaires d'un VE.

Et les résultats sont quelque peu contre-intuitifs. Ainsi, ce n'est pas le prix élevé des VE (cité par 47 % des sondés), ni l'infrastructure de recharge (citée par 49 % des sondés) qui doit être améliorée en priorité, même si ces aspects sont bien entendu cités.

Non, ce qu’il faut améliorer en urgence pour 57 % des personnes interrogées, c'est l'autonomie des VE. Pourtant, on sait que l'immense majorité des voitures à grosse pile est tout à fait capable de réaliser plus que largement le kilométrage moyen journalier des Français. Pourtant, on l'écrit souvent en nos pages, l'infrastructure de recharge, et évidemment en particulier les bornes de charge rapide, est en retard dans son développement.

Mais non, rien à faire, on en revient toujours à la problématique de l'autonomie. Il est donc primordial que les constructeurs continuent à se pencher sur cet aspect du VE, tout en n'oubliant pas les deux autres. 64 % des répondants français affirment que connaître l'autonomie du VE est un prérequis obligatoire avant d'acheter (contre 80 % des Hollandais). On aurait pu penser que 100 % des acheteurs se renseignent sur cette donnée essentielle, ce n'est manifestement pas le cas.

Ensuite, ils ne sont plus que 33 % à évoquer la vitesse de recharge, et 17 % à citer le manque de choix de véhicules, dans les points à améliorer.

On comprend donc que ce qui importe, pour des personnes qui ont déjà choisi le VE pour leur vie quotidienne, c'est le nombre de km pouvant être parcourus avant de recharger. En gros, l'électrique oui, mais avec une autonomie de thermique, et accessoirement un prix bas et des bornes partout pour les recharger, vite si possible.

Autres enseignements de cette étude

On apprend aussi que pour une majorité des propriétaires de VE (65 %), le choix d'une destination pour les vacances, pour aller faire ses courses ou du shopping, sera conditionné à la disponibilité de bornes de recharge sur place. La borne attire le propriétaire de VE, c'est très clair, et cela devrait encourager tous les lieux de vacances, les hôtels, les campings, les grands magasins et centres commerciaux, à se doter en bornes.

Concernant l'adoption de la technologie, elle est meilleure en 2022 qu'en 2021. En effet, on est passé de 62 % à 76 % de propriétaires qui souhaitent renouveler leurs VE, par un autre VE. Les 3/4 des conducteurs sont donc suffisamment satisfaits de leur modèle actuels pour envisager de continuer en VE. Les raisons avancées sont premièrement la hausse des prix des carburants fossiles (62 % des sondés), mais aussi les coûts d'utilisations très bas (61 % des sondés) et la durabilité (72 %).

On apprend aussi qu'en France, 31 % des propriétaires de VE ont au moins 4 cartes différentes pour accéder aux bornes de recharge (36 % au niveau européen). Et sans surprise, tout le monde milite pour que l'interopérabilité soit une réalité, même si moins de 40 % des répondants seulement souhaitent n'avoir qu'un seul sésame.

Enfin, 75 % des plus de 35 ans et 62 % des plus jeunes estiment que le VE est primordial pour protéger l'environnement (62 % des moins de 35 ans).

Source : Shell Recharge Solutions, EV driver survey report