Voitures électriques : le réseau Corri-door supprime 70 % de ses bornes

Vous l'avez peut-être vu ces derniers temps sur l'autoroute : des messages annonçant les bornes Corri-door "HS". Il ne s'agissait pas d'un problème technique local, mais plutôt d'une décision prise par la filiale d'EDF pour des soucis de sécurité au niveau des bornes fournies par EVTronic.

Le message d'Izivia

"Par principe de précaution, le 7 février, IZIVIA avait mis en indisponibilité 189 bornes sur les 217 bornes du réseau Corri-Door qu’elle exploite commercialement. En effet, à la suite de deux incidents d’ordre technique, des risques de sécurité étaient apparus sur deux bornes d’un même fabricant. Ceux-ci ont été confirmés par un bureau d’études certifié et indépendant.

Ainsi, contrainte de prendre les décisions pour éviter tout risque potentiel, IZIVIA a décidé de ne pas remettre en service les bornes qui ont été arrêtées et dont elle est propriétaire sur le réseau Corri-Door. Et ce de manière définitive. Nous présentons à nos clients et utilisateurs du réseau toutes nos excuses.

Toutes les bornes concernées seront retirées selon un calendrier qui sera défini prochainement. Par ailleurs, IZIVIA souhaite remplacer certaines de ces bornes. Le réseau Corri-Door conservera au total 40 à 50 bornes dont les 28 bornes d’un autre fabricant qui continuent et continueront à assurer leur service. Tous les clients du Pass IZIVIA sont informés de ces évolutions par emailings.

Pour pallier ce désagrément, nos clients ayant souscrit aux formules ZEN et PREMIUM du Pass IZIVIA recevront une proposition d’évolution de leur abonnement. Pour rappel, la part abonnement ne sera pas comptabilisée sur leur facture du mois de février."

Une épine dans le pied de l'électrique ?

Cette suppression de bornes nous ramène au problème de la recharge en France : la grosse majorité des bornes sont en charge lente (moins de 22 kW), et le réseau le plus dense en charge rapide pour les trajets les plus longs est réservé aux Tesla. Au delà de l'arrêt d'une partie de Corri-door, c'est surtout l'image que renvoie cette décision, alors que certaines marques font de gros efforts pour convaincre leurs utilisateurs de l'absence de contraintes de la voiture électrique.