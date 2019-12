Voitures radar à la recherche de conducteurs

Les radars embarqués gérés par des sociétés privées débarquent dans trois nouvelles régions : Bretagne, Centre-Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire. Dans la première, c'est la société Mobiom qui prend le marché, et qui devra mettre en circulation entre 12 et 18 véhicules banalisés embarquant des radars dans les quatre prochaines années. Les deux autres régions seront gérées par les entreprises Geos et Oti France. Selon le site Radars-Auto.com, le coût de la mise en place de ces nouveaux véhicules s'élève à 8,2 millions d'euros pour ces quatre années.

Evidemment, qui dit nouvelle voiture radar dit nouveaux emplois. Une dizaine d'offres sont actuellement sur le site de Mobiom qui recherche principalement des chauffeurs, dont la rémunération atteint 1800 euros bruts mensuels, pour passer 6 heures par jour au volant en sillonnant les routes du département, le jour comme la nuit.

Rappelons que le Conseil d'Etat a récemment rendu sa décision après une plainte de l'association 40 millions d'automobilistes, qui jugeait ces voitures radar non conformes, notamment vis à vis des chauffeurs privés et des dérives potentielles. Ce même Conseil d'Etat a cependant confirmé la légalité du dispositif.