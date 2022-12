Voitures sans permis : les arguments des ados pour convaincre leurs parents sont ils vrais ou bidons ?

C’est un papier de M (Le Monde Magazine) comme il en fleurit ces temps-ci. Les voitures sans permis sont à la mode et les médias s’en font l’écho. Des petites autos qui sont devenues l’apanage des ados, notamment grâce au succès de la Citroën Ami, mais des ados plutôt bien nés, puisque le petit quadricycle des chevrons débute à 7 790 euros. Pour autant, l’article de Guillemette Faure ne se contente pas d’évoquer le phénomène : elle livre les arguments utilisés par les 14-18 ans pour faire craquer leurs parents et leur faire débourser une coquette somme.

Ces arguments sont parfois recevables mais ils relèvent aussi, assez souvent, d’une parfaite mauvaise foi inhérente à toute négociation commerciale. Tentons donc de les décrypter, afin d’apporter aux parents financeurs quelques billes susceptibles de calmer l’ardeur de leur progéniture ou, le cas échéant, d’aider les ados à appuyer leur demande auprès des adultes qui les sponsorisent.

À peine moins cher qu’un scooter ?

« Ce n'est pas beaucoup plus cher qu'un scooter, finalement ». Parmi les arguments financiers, certains ados avancent qu’une « sanspé » (pour sans permis) coûte à peine plus cher qu’un deux-roues. C’est évidemment faux. Un scoot de 50cc, la seule cylindrée accessible à leur âge, coûte en moyenne plus de 3 fois moins cher qu’une Ami. Le Kisbee 50 de Peugeot démarre ainsi à 2 149 euros.

L’exemple italien

« Il paraît qu'en Italie tout le monde en a. » L’exemple transalpin est souvent cité par les jeunes qui veulent convaincre les parents. Et c’est vrai qu’en Italie, le marché des autos sans permis s’est développé depuis de longues années. Mais cet exemple peut effrayer les adultes payeurs. Car l’Italie souffre de sa réputation de conducteurs persuadés d’être des pilotes ou de jeunes en Vespa qui traversent Rome ou Milan sans casque. Or, en consultant les chiffres de la sécurité routière, cette réputation est infondée, car le nombre de tués en France et en Italie est sensiblement les mêmes, si on le reporte par million d’habitants. Ainsi, dans l’hexagone, en 2021, on a comptabilisé 45 décès routiers et 49 en Italie.

Le permis AM est-il un vrai permis ?

« Après tout, j’ai le permis AM » avancent souvent les jeunes pour convaincre leurs parents morts de trouille rien qu’à l’idée qu’ils puissent prendre le volant sans permis de conduire. Mais le permis AM n’est que le nouveau nom du BSR. Et les règles en sont inchangées : après une formation théorique au collège souvent distillé par des enseignants peu formés à la chose, les ados en passent par des cours pratiques en auto-école. Mais ces derniers ne durent que 8 heures et sont dispensés sur des deux roues. Entre une formation ultracourte et des engins dont la conduite n’a rien à voir avec des voitures fussent t-elles sans permis, on peut émettre quelques doutes sur la faculté des détenteurs de permis AM à l’appréhension de la route.

Un moyen de transport plus sûr que les cars scolaires ?

« Si vous voyiez comment conduit le chauffeur du car de ramassage scolaire, là, je serais plus en sécurité. » Il existe certes des exceptions, et les lourds accidents qui surviennent de temps à autre nous le rappellent. Mais l’arbre médiatique de la dangerosité des cars scolaires cache la forêt de la sécurité. En 2021, en France, plus de 55 000 personnes ont été blessées dans des accidents de voitures, alors qu’ils n’étaient que 120 à subir le même sort à bord d’un autocar. Quant aux chauffeurs, ils en passent par une formation de 140 heures pour pouvoir exercer. Rappelons que le permis B, permettant de conduire une voiture, s’obtient à partir de 20 heures de formation pratique.

Une fois la voiture achetée, s’en est vraiment fini des dépenses ?

« C'est cher à l'achat, mais, après, ça ne coûte rien. » C’est l’argument massue des jeunes qui tentent de convaincre leurs parents. Certes, une fois déboursé les près de 8 000 euros de la mise de départ, hors options, d’une Citroën Ami, inutile d’en passer par une pompe à essence. Il suffit de brancher la petite auto chaque soir à la maison. Mais l’électricité est en passe d’augmenter de 15 % et lorsque chaque kW compte dans un budget familial, celui de la recharge prend son importance. En outre, le petit quadricycle doit être assuré. Surprise, la cotisation et la carte verte ne sont pas d'un coût inférieur à celui d’une petite citadine conduisible avec un permis de conduire, puisqu’il en coûtera entre 40 et 60 euros par mois.

Munis de ces quelques arguments, et de leur décryptage, les parents sont donc mieux armés pour répondre à leurs ados qui risquent alors de leur asséner une dernière vérité massue : dans une auto même sans permis, on est mieux protégé contre les chutes que sur un deux roues. Et en plus, on est à l'abri du froid et de la pluie. Ce qui est, certes, imparable.