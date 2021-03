Volkswagen déploie des mises à jour pour les ID 3 et ID 4

On ne peut pas dire que le lancement de la première électrique de nouvelle génération de Volkswagen a été une promenade de santé. La marque allemande avait, très tôt, annoncé un lancement au début de l'été. Mais au mois de janvier, déjà, des fuites parlaient d'importants problèmes de développement pour une plateforme MEB et une ID 3 probablement faite dans la hâte, au moment où Tesla commençait à prendre le large et que la transition écologique se faisait plus pressante en Europe. Pour Herbert Diess, il fallait chasser le dieselgate, et vite. Mais il est sensiblement plus "facile" de trouver des dizaines de milliards d'euros en trésorerie et emprunts pour lancer des projets de développement que de sortir un tout nouveau produit abouti, sans avoir l'expertise nécessaire. Faire vite et faire bien ne font souvent pas bon ménage.

Résultat : Volkswagen a bel et bien maintenu le lancement de l'ID 3 au début de la période estivale, mais en tenant compte du fait que l'auto n'était pas totalement "finie" d'un point de vue logiciel. Tant pis, le planning primait sur la finition, et la magie de la connectivité permettrait de corriger le tir après coup.

Et effectivement, les récentes nouveautés VW sont dotées d'une connectivité à un serveur à distance permettant de faire des mises à jour totalement transparentes pour le propriétaire du véhicule, qui n'a plus à se déplacer en atelier pour le sacro-saint passage à la valise. En réalité, pour les Volkswagen ID, il faudra tout de même un premier passage (gratuit) à l'atelier pour installer le nouveau logiciel. Puis, par la suite, toutes les mises à jour se feront à distance.

"À compter de l’été prochain, Volkswagen fournira une mise à jour tous les trois mois aux propriétaires de véhicules ID. Outre l’optimisation des performances logicielles, ces mises à jour pourront également inclure de nouvelles fonctions et des options de personnalisation", précise Volkswagen.

Rappelons que ces mises à jour sont soumises à homologation européenne avant d'être déployées. Un membre de l'équipe Audi nous avait par exemple confié lors d'un essai que tout le monde ne suit pas les règles. Tesla, par exemple, déploierait ses mises à jour directement chez les clients dès la sortie du bureau d'études et sans validation et homologation préalable des autorités...