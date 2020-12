Volkswagen ferme certaines usines pour cause de cas de Covid-19

Ce qui n'était au départ qu'une affaire de santé publique ne touchant qu'un fournisseur (non précisé) de Volkswagen, se transforme en une boule de neige un peu plus grande. La marque allemande a en effet stoppé l'activité sur certains de ses sites les plus importants en Allemagne après des cas de plus en plus nombreux de Covid-19 aient été signalés au sein de l'entreprise. Et ce, alors que l'Allemagne fait face à un rebond spectaculaire de l'épidémie et que les vaccins ne sont pas encore déployés.

L'usine de Wolfsburg (qui produit notamment la Golf) a fermé dans la nuit de lundi à mardi, et sa durée n'est pas communiquée par Volkswagen. Les immenses sites de livraison de Braunschweig sont également fermés. Au total, plusieurs milliers de salariés sont concernés et sont ainsi en chômage technique.

Et justement, ces vaccins, Volkswagen les attend avec impatience. Le groupe allemand attend de savoir "comment le gouvernement va allouer les doses" avant de se prononcer sur la stratégie à adopter, mais il n'est clairement pas exclu que des vaccinations en interne, chez Volkswagen, soient pratiquées pour réduire la flambée de l'épidémie en Allemagne et rassurer les autorités afin de maintenir la production.

Encore faudra-t-il, évidemment, convaincre une large partie des employés de se faire vacciner.