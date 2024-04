Volkswagen ID.Buzz (2024) - Nos mesures d'autonomie

Volkswagen aura mis 20 ans à sortir un héritier « direct » du Combi et c’est finalement le Dieselgate qui a transformé les nombreuses tentatives (3 concepts) en réalité commerciale. En effet suite à cette crise, la firme allemande a investi massivement dans un programme d’électrification. La gamme ID est née. Elle compte aujourd’hui 5 modèles mais son meilleur ambassadeur est l’ID.Buzz. Ce van au design surprenant (de la part de Volkswagen) est un véhicule d’image, mais pas seulement, car il se vend ! L’an dernier près de 30 000 exemplaires ont trouvé preneur dans le monde.

Mécaniquement, pas de surprise puisque l’ID.Buzz reprend la plateforme de toutes les ID ainsi que les moteurs. Notre version offre une puissance de 204 ch. Elle tire son énergie d’une batterie de 77 kWh (utiles). Une capacité généreuse. Sur le papier, l’ID.Buzz promet 415 km d’autonomie et des temps de recharge courts grâce à l’acceptation de puissance jusqu’à 170 kW. Son tarif débute à 59 450 €, ce qui signifie : pas de bonus écologique.Un tarif salé qui constitue un énorme frein. Il faudra aussi compter cette année sur une version à empattement long, une version à 4 roues motrices et ultérieurement une déclinaison « California » dédiée au camping.

Nous allons vérifier si, d’une part le van parvient à offrir ce rayon d’action dans la « vraie vie », et enfin s’il se recharge aussi vite qu’annoncé par le constructeur.

Malgré sa silhouette de voyageur au long cour, la ville est peut-être l’environnement qui convient le mieux à l’ID Buzz. Nous avons relevé une moyenne de 19 kWh/100 km durant notre cycle réalisé avec des zones à 30 et 50 km/h, en conditions de circulation de semaine, par une météo défavorable, il faut l’avouer, avec une température extérieure de 8°C et un léger vent. Ce score élevé porte l’autonomie réelle à 405 km en usage exclusivement urbain jusqu’à épuisement total de la batterie. Pas mal pour un véhicule de ce gabarit.

Sur route à 80 km/h, là où il est censé évoluer la majorité du temps, l’ID.Buzz surprend par ses consommations très élevées. Nous avons observé une moyenne de 24 kWh/100 km relevée sur notre parcours test, ce qui équivaut à un rayon d’action de 320 km.

Sur autoroute, c’est la catastrophe ! Son profil massif, ses énormes jantes de 20’’ et son surpoids (2, 2 tonnes) font grimper la consommation en flèche. Sur notre parcours réalisé à la vitesse maximale autorisée (130 km/h), le Van de Volkswagen a atteint les 29,6 kWh/100 km de moyenne, ce qui porte à environ 260 km, le rayon d’action jusqu’à épuisement de la pile.

Nous avons effectué notre essai en mode « standard », autrement dit sans pratiquer l’éco-conduite et sans maximiser la régénération en engageant le Mode « B » placé sur la commande de vitesse. Heureusement, une pompe à chaleur est présente pour amoindrir la consommation de la climatisation et du chauffage sur la batterie haute tension.

La recharge est un autre point de crispation. Livré avec un chargeur embarqué de 11 kW (AC), l’ID Buzz réclamera 7h30 pour une charge complète de 0 à 100 %. Dans la réalité, les clients disposant d’une Wallbox de 7,4 kW, verront le temps d’attente s’allonger à environ 12 heures. Sur une prise domestique classique, il faudra patienter un jour et demi pour faire le plein depuis 0%.

Sur une borne rapide, la puissance de recharge, à savoir 170 kW, figure parmi les plus hautes du marché. Dans la réalité tout dépend de votre niveau de batterie à l’arrivée à la station. Dans un premier temps nous avons chargé avec 25% de batterie. La puissance s’est avérée décevante. Nous avons observé une moyenne de 60 kw avec un temps d’attente de 35 minutes pour remonter à 80 %. La seconde fois, arrivés à la borne avec 8% de batterie nous avons constaté une puissance moyenne nettement supérieure de 110 kW avec des pics à 140 kW. Le temps d’attente aura été quasiment le même pour récupérer 80%.

Rappelons que l’ID Buzz ne dispose pas de pré-conditionnement de batterie précieux pour optimiser la recharge lorsque la température extérieure est basse, comme ce fut le cas lors de notre test.

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100%

Prise classique (2,3 kW) 38h00 Prise renforcée (3,7 kW) 24h00 Borne Wallbox (7,4 kW) 12h00 Borne publique triphasée (11 kW) 7h30

Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 5 à 80% Charge rapide (100 kw) 0h35

Mesures Caradisiac Conditions : temps couvert, léger vent, 8 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 110 kW 35 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h 29,6 kWh/100 km 260 km Autoroute à 120 km/h 28 kWh/100 km 275 km Route à 80 km/h maxi 24 kWh/100 km 320 km Ville 19 kWh/100 km 405 km Cycle d'homologation mixte WLTP 21 kWh/100 km 415 km

A retenir : pour l'image

Attendrissant, craquant, original, etc. Autant d’adjectifs qui conviennent à ce Volkswagen Id. Buzz. En revanche au registre des consommations, le van se place parmi les plus gourmands de notre rubrique. Le poids important, l’aérodynamisme et il faut l’avouer les conditions difficile de l’essai (températures basses) n’ont pas jouées en sa faveur. Malgré une batterie d’une capacité confortable, son rayon d’action nous laisse sur notre faim, tout comme ses puissances de recharge bien loin des performances annoncées. Il faudra donc anticiper à chaque déplacement et éviter au maximum l’autoroute, véritable bête noire de l’ID Buzz.