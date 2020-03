Volkswagen : la boîte de vitesses manuelle a toujours sa place sur les GTI

Le groupe Volkswagen a depuis longtemps démocratisé la transmission automatique (quel que soit son nom, DSG, S-Tronic, Multitronic...) au sein de ses marques et gammes. Et avec l'arrivée de la nouvelle génération de Golf, certains auraient pu craindre la disparition de la pédale d'embrayage sur la variante sportive GTI, mais il n'en est finalement rien.

Le chef du département technique de Volkswagen, Matthias Rabe, a confirmé qu'il y avait toujours "des personnes qui adoraient retourner à l'essentiel et changer manuellement les vitesses". L'intéressé en profite que Volkswagen continuera de proposer la boîte manuelle "tant qu'il y aura de la demande".

Si la boîte manuelle peut paraître moins intéressante sur des modèles plus "à part" comme les GTD et le reste de la gamme, la GTI est destinée à une base de clientèle différente qui ne recherche pas seulement une voiture, mais aussi une source de plaisir et du pilotage. Pour la Golf R, en revanche, c'est une autre histoire puisque la transmission intégrale et les 330 ch prévus pour la nouvelle Golf 8 R devraient être associés exclusivement à une boîte automatique, comme cela a presque toujours été le cas.