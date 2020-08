Volkswagen : la fin du V8 TDI

Volkswagen va bientôt retirer de l'offre du Touareg le V8 TDI. La marque vient en effet de lancer en Allemagne une série spéciale nommée V8 Last Edition, limitée à 400 exemplaires, qui seront disponibles dans les prochains jours.

Ce moteur aura donc fait un passage éclair sous le capot de la troisième génération du Touareg ! Il a en effet rejoint le catalogue du grand SUV allemand courant 2019. À l’époque, on s'était d'ailleurs déjà étonné de voir le retour d'une telle proposition, en pensant que le Dieselgate aurait incité VW à l'abandonner, mais aussi au fait que les marques rationalisent de plus en plus les gammes en gommant les propositions peu vendues.

Pour rappel, ce V8 TDI est un bloc 4.0 litres qui développe 421 ch et délivre un couple monstrueux de 900 Nm. Il n'est pas particulièrement avantageux en matière de CO2, puisqu'il rejette selon la norme WLTP de 242 à 260 g/km de CO2 ! C'est d'ailleurs autant que le V6 essence de 340 ch.

La fin du V8 TDI ne marque pas la fin du diesel pour le Touareg, puisqu'il reste les V6 3.0 TDI de 231 et 286 ch. À la place du V8, Volkswagen compte surtout mettre en avant une nouvelle déclinaison du Touareg, la sportive R. Celle-ci reçoit un moteur essence hybride rechargeable fort de 462 ch. Grâce à sa batterie de 14,1 kWh qui permet de faire plusieurs dizaines de kilomètres en électrique, le R devrait éviter le malus !