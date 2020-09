Volkswagen : une ID 1 accessible et un roadster électrique au programme

Volkswagen transforme ses paroles en actes : la promesse d'une électrification du constructeur majeur du groupe, faite dans le sillon de la vague du dieselgate, est aujourd'hui en train de se matérialiser. L'ID 3 est sur le marché, l'ID 4 sera prochainement dévoilée, et l'e-Up! a rejoint le catalogue dans un passé récent. Tout ceci ne suffira évidemment pas à atteindre le million de voitures électriques écoulées. La marque de Wolfsburg, comme d'autres, planche sur une famille complète, avec ses grands écarts.

Après l'ID 4, nous aurons donc une berline ID 5 et surtout un plus grand SUV ID 6 ainsi que la version électrique du concept Buzz, rappelant le Combi. Mais ce n'est pas tout puisque Volkswagen a confirmé à nos confrères anglais d'Autocar que les équipes travaillaient sur une citadine électrique en remplacement de la e-Up! qui, on le rappelle, est basée sur une plateforme de voiture thermique. Evidemment, celle qui sera le plus attendue chez Volkswagen sera l'auto située entre cette ID 1 et l'ID 3 : en clair, la future Polo électrique ! Mais pour l'heure, aucun mot ni infiltration n'ont réellement émané de ce "trou" dans la gamme.

A l'autre bout de l'échelle, un Roadster sous la griffe "R" sera également là pour assurer la partie image de la famille des électriques de Volkswagen, qui n'entraînera pas la mort de la gamme R. Elle se contentera simplement de la réinventer, en oubliant le 2.0 TSI au profit de batteries.