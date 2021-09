Volvo dévoile un nouveau logo

Allons-nous vers une nouvelle mode des logos dans l'industrie automobile ? Dernièrement, plusieurs constructeurs ont décidé de faire évoluer leur identité visuelle, histoire de marquer le coup de la transition vers la mobilité électrique. Opel, Hyundai, Dacia, Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen ont tous changé de visage dans les douze derniers mois.

Le passage à la voiture électrique doit se voir, et chez Volvo, aussi, l'heure est au changement. Le constructeur scandinave a discrètement révélé son logo sur Facebook, sans dire un seul mot sur cette identité visuelle. Aucun communiqué, rien.

Nous avons contacté Volvo pour en savoir plus. Le constructeur nous donne une explication finalement assez simple : le nouvel "Iron Mark" vient juste d'être présenté en Suède et a pour objectif d'"harmoniser" l'identité entre "Volvo Cars et Volvo Group (Truck/Bus/CE Construction/Penta)". Le précédent logo est donc toujours valable, les deux identités pouvant être utilisées pour l'image de la marque.

Ce n'est au final qu'une évolution du précédent, avec la suppression de la barre centrale bleue et la séparation entre le cercle et la flèche. Mais, surtout, c'est un passage vers ce que l'on appelle le "flat design", adopté récemment par Volkswagen ou encore Kia et Dacia. Le principe est simple : il suffit de supprimer les ombrages, les portées et les effets en tout genre pour "aplatir" l'image et éviter toute forme de relief.

Une nouvelle direction artistique plus épurée qui va diviser. Le "less is more" qui fait office de manta chez certains designers a été ici poussé à l'extrême. Rappelons que le logo Volvo avec la flèche fait référence à la longue tradition de sidérurgie en Suède.