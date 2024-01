Votation anti-SUV: avec son Espace, le ministre de l'écologie hors des clous

Ce dimanche aura lieu la fameuse - et fumeuse - votation anti-SUV organisée par la mairie de Paris, dont Caradisiac a déjà souligné la fragilité des bases sur lesquelles celle-ci reposait. En effet, on ignore bien comment la discrimination tarifaire pourrait techniquement s’opérer au moment de régler sa dîme au montant triplé dans les horodateurs, sauf à relier ceux-ci au fichier des cartes grises. C’est en effet le seul moyen de connaître le poids d’une voiture, mais cela revient donc à englober toutes les catégories de familiales un peu lourdes, au-delà des seuls SUV qui sont pourtant les seuls véhicules officiellement stigmatisés.

Le problème, c’est que beaucoup de gens importants roulent en SUV dans Paris. A commencer par notre ministre de la transition écologique Christophe Béchu, qui utilise dans le cadre de ses fonctions un Renault Espace de dernière génération, en l’occurrence une version E-Tech full hybrid 200 Iconic qui avoue 1 633 kilos à vide, soit 33 kilos de plus que la limite officiellement fixée par l’exécutif parisien (véhicule thermique ou hybride rechargeable de 1,6 tonne ou plus, ou véhicule électrique de 2 tonnes ou plus).

Cela signifie, hélas, que hors du VIIème arrondissement où se situe son ministère et où il pourrait éventuellement prétendre au stationnement résidentiel, son véhicule risque d’être soumis aux droits de stationnements triplés partout ailleurs dans les rues de la capitale! C’est le prix à payer pour rouler à bord d’une de ces « voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes » qui, toujours pour reprendre les termes employés par la mairie de Paris, « présentent de nombreux problèmes de pollution de sécurité et de partage équitable de l’espace public. »

Et la mairie de conclure en ces termes : « avec cette votation les Parisiens peuvent choisir d’apaiser leur espace public mais aussi défendre un nouveau modèle de société. » Un nouveau modèle de société dont ne ferait donc pas partie Christophe Béchu, pas plus que nombre de ministres ou le Président de la République lui-même, avec sa DS7 Crossback!