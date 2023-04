Wey Coffee 01 restylé (2023), un timing délicat

C’était l’une des « stars » du gigantesque stand du groupe Great Wall Motors au dernier mondial de l’automobile de Paris. Le Wey Coffee 01, un gros SUV hybride rechargeable commercialisé aux alentours des 55 000€ en prix de base selon les données communiquées à l’époque, marquait l’arrivée du géant chinois sur le Vieux Continent. Depuis, quelques essais presse ont eu lieu et on connaît même les tarifs du véhicule en Allemagne. Mais rien en France où Wey ne prend toujours pas les commandes.

Or, ce Wey Coffee 01 vient de passer par la case restylage en Chine. Lancé sous l’appellation « Mocha » là-bas en 2021, il adopte déjà un lifting assez profond avec une face avant méconnaissable et des feux arrière désormais reliés par un bandeau lumineux. Il y a également du nouveau à l’intérieur avec un écran de la partie basse de la console centrale plus gros, un volant au design différent.

A partir de 25 500€ en Chine

Le prix de base annoncé du Wey Coffee 01 restylé (Mocha en Chine) est de 192 800 yuans dans son marché domestique, soit l’équivalent de 25 529€. Mais il s’agit du prix du modèle d’entrée de gamme en Chine, équipé d’un moteur essence qui n’existera pas sur le marché européen où seules les déclinaisons hybrides rechargeables seront proposées. Reste maintenant à connaître la date de lancement du Wey Coffee 01 en France et surtout, à savoir s’il viendra finalement dans sa version restylée ou y démarrera sa carrière en « phase 1 ».

Via Autohome.com