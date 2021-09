Le Chinois Great Wall Motors débarque en Europe

Doucement, mais sûrement, la Chine se fait une place sur le marché européen. Si l'on pouvait presque rire des modèles de l'Empire du Milieu dans un passé proche, il faut désormais les regarder d'un autre oeil. MG, Lynk&Co, Aiways ou encore BYD occupent aujourd'hui l'espace médiatique, et malgré l'absence de réseau de distribution sur place, la pertinence des tarifs souvent très bien placés suffit aujourd'hui à séduire les clients, en particulier dans le segment de l'électrique où la maintenance occupe une place moins prépondérante.

Aujourd'hui, il faut accueillir un nouvel acteur. Ou plutôt un ancien acteur, qui avait tenté un coup en Europe de l'Est en 2012 avant d'abandonner. Great Wall Motors profite en effet du salon de Munich pour présenter deux modèles qui seront prochainement commercialisés en Europe.

Wey Coffee 01, l'hybride rechargeable

Le SUV Coffee 01 de la marque Wey a une particularité : il est hybride rechargeable, mais surtout, il embarque une batterie d'une capacité énorme. Les 41,8 kWh sont un record pour un véhicule hybride, et cela lui permet d'annoncer environ 150 km d'autonomie en mode électrique. Aucun autre véhicule hybride rechargeable n'atteint cette valeur en Europe, ni dans le monde actuellement. Dommage, toutefois, que la consommation moyenne en électrique tutoie les 30 kWh/100 km. L'autonomie aurait pu être encore plus importante avec un travail sur l'aérodynamique et l'efficience du groupe motopropulseur.

Les deux moteurs électriques associés au quatre cylindres 2.0 turbo développent 475 ch et 847 Nm de couple. Des chiffres exceptionnels pour un modèle qui devrait se placer en face d'un Peugeot 3008 Hybrid 300, bien moins performant, et pas forcément mieux équipé. Précisons que le Wey Coffee 01 se place comme un modèle "premium", et mesure plus de 4,80 mètres de long.

Au contraire, même, puisque ce Coffee 01 adopte de série la connectivité 5G, les mises à jour à distance, la reconnaissance faciale et une grosse technologie embarquée grâce à la puce Snapdragon 8155.

Ora Cat, l'électrique

La Cat est la seconde offre chinoise de Great Wall en Europe. Proposée par la marque Ora, il s'agit d'une voiture électrique compacte, là encore bourrée de technologie. Connectivité 4G embarquée, système radar permettant le stationnement automatique dans une place (grâce à l'enregistrement de 50 mètres de trajet), caméras 360°, radars à ultrasons (au nombre de 12), reconnaissance faciale et mise à jour à distance avec intelligence artificielle poussée, tout est de série sur cette étonnante compacte de 4,20 mètres de long qui sera proposée avec plusieurs capacités de batteries. Sur la mouture la plus généreuse, l'autonomie est annoncée à 400 km. Le moteur électrique, lui, fournit 171 ch et 250 Nm.

Les deux autos seront disponibles en Allemagne (dans un premier temps) à la précommande dès la fin d'année, pour des livraisons au premier semestre 2022. Great Wall Motors ne donne pas encore de détail sur le schéma de distribution mais parle d'un "modèle commercial centré sur l'utilisateur". La livraison dans un centre partenaire ou à domicile devrait logiquement être retenue par le géant chinois qui, comme ses concurrents nationaux, mise avant tout sur la surenchère technologique de ses modèles face aux autos européennes pour se démarquer, tout en affichant des tarifs hyper compétitifs.

Mais l'absence totale d'image et de réseau pour l'après-vente devraient rester des freins auprès d'un grand nombre de clients, en particulier pour le SUV Coffee 01 qui se retrouvera face à des modèles premium établis, certes bien plus chers, mais qui rassureront les acheteurs.