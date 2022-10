"Le futur, c'est maintenant » : c'est par ce slogan que le constructeur de voitures chinois XPeng - pas importé encore en France mais déjà présent en Scandinavie par exemple - a salué le premier vol en public de sa X2 qui a décollé pour la premier fois hors de son pays d'origine. Cela se déroulait à Dubaï.

XPeng X2 : la voiture volante chinoise réussit son premier vol

Conçue intégralement en fibre de carbone, la X2 ne pèse que 760 kg et peut transporter 2 personnes jusqu'à 130 kilomètres heures à plusieurs centaines de mètres d'altitude pendant une demi-heure environ. Pour ce premier vol "grandeur nature", les autorités de Dubaï avaient été très sévères en donnant l'autorisation pour un "vol" uniquement à la verticale, sans individu à bord, pendant 90 secondes et à 10 mètres de hauteur. Rien de spectaculaire donc mais cela marque un grand pas en avant pour le constructeur chinois qui a déjà conçu cinq modèles volants depuis le premier prototype en 2016 en plus de ses berlines et SUV.

Toutefois, rien n'est gagné pour l'instant car le constructeur chinois devra relever encore de très nombreux défis dont notamment résister à la concurrence et obtenir les autorisations de chaque pays où la X2 sera vendue. Justement en parlant de commercialisation, celle ne pourrait intervenir qu'à partir de 2025. Les prix ne sont pas encore connus pour l'instant, mais ils seront forcément élevés et proches de ceux de certains modèles haut de gamme comme Ferrari, Aston Martin ou Bentley. Des marques prestigieuses qui rencontrent d'ailleurs un beau succès dans les Pays du Golf qui pourraient être très vite séduits par cette voiture volante. Le choix de Dubaï, qui accueille en ce moment le Gitex, le plus grand salon hi-tech du Moyen Orient n'est sûrement pas un hasard.