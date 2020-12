ZFE et Crit'Air : les interdictions de circulation reportées à Lille et Strasbourg

À Lille et à Strasbourg, le Nouvel An devait apporter son lot de restrictions de circulation. Non pas en lien avec la situation sanitaire, mais en lien avec les ZFE (Zones à faibles émissions) et donc permanentes. Les décisions avaient été votées il y a plusieurs mois. Toutefois, ces deux villes ont décidé de reporter l'instauration des nouvelles mesures.

Du côté de Strasbourg, on explique : "En raison de la crise sanitaire et du report des élections municipales, l’État a accordé un délai d’application supplémentaire de cette mesure". Au 1er janvier 2021, les véhicules non classés dans le système Crit'Air devaient être bannis de Strasbourg et de l'ensemble des communes de l'Eurométropole. Ce sera finalement au 1er janvier 2022. Mais la suite du calendrier qui avait été actée ne change pas. Donc au 1er janvier 2022, les véhicules Crit'Air 5 seront aussi bannis.

À Lille, la mise en place d'une ZFE au 1er janvier 2021, avec des interdictions de circulation, avait été votée en juin 2019 ! La mesure faisait toutefois l'objet d'un silence radio depuis, jusqu'à ces jours. Auprès du quotidien La Voix du Nord, Damien Castelain, président de la métropole, a annoncé un report de la ZFE d'une année. De son côté, Sébastien Leprêtre, vice-président en charge du dossier, a expliqué au quotidien : "le calendrier a été impacté par les confinements. On n’a pas assez avancé sur le dossier. C’est un sujet lourd, qui demande beaucoup de travail". Il a ajouté : "il aurait de toute façon été totalement impensable de la mettre en place dans ce contexte économique". Ce devrait donc être pour 2022 à Lille aussi.