2023 : Toyota toujours leader mondial des ventes automobiles

Avec 11,2 millions de véhicules vendus (+7 %) en 2023, le groupe Toyota Motor conserve la première place des constructeurs automobiles en termes de vente mondiale pour la quatrième année consécutive. Un tiers des ventes concerne des véhicules hybrides. Les voitures électriques représentent moins de 1 % des ventes. Au total, le nombre de modèles électrifiés vendus (3,7 millions d’unités) a connu un bond de 35 %. Sur le marché européen, avec près de 1,2 million d’unités vendues, Toyota demeure pour la troisième année consécutive la seconde marque la plus vendue. En France, 2 023 a été un bon cru pour le constructeur nippon qui s’impose comme la première marque étrangère (126 340 unités dont 5 675 Lexus). Mais avec une part de marché mondial en léger recul (- 0,6 %) Toyota cherche de nouveaux moyens pour conserver son rang et assurer sa croissance.

Positionnement multi-technologies

« Le marché particulier continue à décélérer » explique Franck Marotte, président Toyota France. Dans une structure de marché où les clients particuliers représentent entre 40 et 45 % des acheteurs, chez Toyota ce ratio monte à 60 %. Et pas question de le voir baisser. « Toyota ambitionne de conserver et de ne surtout pas réduire » sa base clients assure Franck Marotte. Dans un marché électrique, encore incertain, la marque nippone a su, grâce à l’hybride, « se positionner comme leader de l’électrification » sans pour autant tout miser sur le tout batterie. Une porte d’entrée avant de mettre les watts sur le 100 % électrique dans les prochains mois.

Lexus leader technologique

L’objectif pour le groupe est d’avoir, en 2030, 60 % de voitures zéro émission, et même 100 % pour Lexus. La marque premium étant promue « leader technologique du groupe » dixit Franck Marotte. Avec pour ambition d’atteindre, en 2024 en France, près de 9 000 unités vendues (+58 %). Reste qu’un tiers de ce résultat serait assuré par le tout nouveau SUV urbain LBX un véhicule hybride. La marque Toyota pour sa part entend vendre 138 000 véhicules (+14 %) sur le marché national cette année. Avec une forte mobilisation sur la zéro émission. Rien que pour cette année Toyota va commercialiser quatre nouveaux modèles électriques et trois véhicules utilitaires.

Objectifs flottes

Avec la prochaine présentation de trois nouveaux fourgons 100 % électriques (Proace, Proace city et Proace Max) Toyota (en partenariat avec Stellantis) va élargir son offre à destination des professionnels afin d’atteindre l’objectif de 5 % de part de marché VU avec la commercialisation de 20 000 véhicules contre 12 000 en 2023. Soit une hausse espérée de 66 %. Un sacré gap !