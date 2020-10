20e anniversaire Caradisiac : les destinations de rêve

Dans le microcosme de la presse automobile, il existe deux formats pour tester une nouveauté. La première s’appelle le « parc presse ». Le constructeur met à disposition des journalistes une flotte de voitures au sein de son siège, généralement en région parisienne. Nous réservons la voiture puis nous l’essayons ou la comparons dans un lieu adapté aux prises de vue. Puis nous la restituons. Le second format s’appelle la « présentation presse ». Elle a lieu généralement bien en amont du lancement commercial de la voiture, parfois même plus d’un an avant.

Les constructeurs nous convient aux quatre coins du monde pour dévoiler, parfois en première mondiale, leurs voitures. Ce fut le cas pour Pierre Olivier Marie qui a eu la chance de se rendre à San Francisco pour découvrir avant tout le monde l’Audi E-Tron. L’occasion pour notre spécialiste des enquêtes de visiter Alcatraz et de contempler le Golden Gate. Manuel Cailliot s’est aussi rendu sur la côte ouest des Etat-unis et plus précisément à Los Angeles où il a couvert le Salon pour Caradisiac. Il a pu fouler le Walk of fame tout en contemplant le coucher de soleil depuis Venice Beach.

Le pays de l’Oncle Sam fut le théâtre de nombreux reportages pour Caradisiac. Nous nous y sommes rendus pour tester des Mercedes, des Smart, des Audi, des Lexus et des Land Rover, parfois dans des lieux magiques comme le désert de l’Utah ou les forêts de l’Oregon. Le Salon de Las Vegas, couvert successivement par Pierre Olivier Marie et Pierre Desjardins restera à jamais graver dans leurs mémoires ou peut-être pas. Mais comme dit le proverbe ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas.

Nous avons eu la chance et le privilège de sillonner les 4 coins de la planète et notamment Pierre Desjardins qui a embarqué pour le plus long vol sans escale réalisé par Air France. Paris – Santiago du Chili, soit 14h30 passés dans les airs et 11 500 km parcourus. Il est allé au bout du monde et précisément dans le désert le plus aride du monde, celui d’Atacama pour aller tester le nouveau Audi Q8. Ce globe-trotter s’est aussi rendu, en Islande, aux Émirats Arabes Unis et plus récemment à Tokyo pour y couvrir le salon. L’un de ses plus grand souvenir.

Pour ma part j’ai eu la chance de me rendre en Guadeloupe où j’ai pu découvrir durant plusieurs jours la gastronomie et le patrimoine local accompagné d’un guide… martiniquais, mon compère Eddy Clio. C’est un peu comme se rendre à Marseille avec un t-shirt du PSG. L’Islande, la Suède et le Maroc figurent aussi dans ma « short-liste » de destinations de rêve.

Olivier Pagès, plus à l’aise sur le plancher des vaches que dans les airs, privilégie les autres moyens de transports. C’est pourquoi sa destination la plus lointaine ne dépasse pas les deux heures d’avion. Qu’importe, car il a pu se rendre dans le désert des Bardenas, à quelques kilomètres de Saragosse. Un lieu magique qui ressemble au Grand Canyon. Enfin, le benjamin de la rédaction, Audric Doche, a eu la chance de se déplacer jusqu'à Miami pour essayer la première smart électrique.