2400 euros suffisent pour ce faux Land Rover pick-up

Depuis plusieurs décennies, la Chine inonde le marché mondial avec des produits de toutes sortes. L'automobile n'échappe pas à la règle avec des véhicules plus ou moins premium. Le modèle du jour se range plutôt dans la catégorie des électriques les plus bas de gamme avec un look de Land Rover miniaturisé équipé d'une benne. Car oui, c'est un pick-up !

Cet étonnant véhicule signé Shandong Keyu Special Automobile Manufacturing Co est comme souvent calibré pour l'exportation via des plateformes permettant aux professionnels de l'étranger d'en importer en plusieurs exemplaires d'un coup. De quoi faire tomber encore plus bas le prix d'une voiture déjà particulièrement abordable. La fiche technique s'aligne avec la philosophie de l'ensemble. L'engin revendique en effet une puissance de 5 chevaux pour une vitesse maximale de 45 km/h. Deux batteries sont en outre proposées : la première permet de parcourir 100 kilomètres sans passer par la prise tandis que la seconde porte cette valeur à 150 kilomètres.

Moins de 2500 euros neuf

La centrale Made-in-China affiche ce modèle à environ 2400 euros selon les volumes sélectionnés. Un tarif très agressif semblable à celui d'un vélo électrique d'entrée de gamme. Le pick-up ne fait pourtant pas l'impasse sur la direction assistée, un système d'infodivertissement à écran tactile, et des vitres électriques. Rien que ça.