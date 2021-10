3 minutes pour 100 km : la borne du groupe suisse ABB fait fort

En réponse à

Ils leur restent la réalité, les faits.

Si tu crois que dans 3 ans la France sera criblée de borne de recharge de 360 Kw je pense que tu surfs sur la vague de l'utopie.

Tu prends les articles d'il y a 10 ans sur la VE et plus précisément sur la batterie solide. Je suis sur qu'un Gastor avait bien du dire : que reste t'il au VT alors que la batterie solide permettra dans 2/3 ans des autonomies de 1000 km... On l'attend toujours en 2021 la batterie solide.

Bref, je ne crois que ce que je vois personnellement et à date le réseau de recharge est pathétique en nombre et en vitesse de charge moyenne (surtout si on se passe du réseau Tesla dans le décompte) on est sur quelques choses de très faible.

La technique c'est une chose : la réalité financière s'en est une autre. Quid du prix du déploiement d'une borne 360 kw, quid de la rentabilité, quid de l'entretien quand elle se fera dégrader plus rapidement qu'une affiche électorale ?

Si la technique seule suffisait, on se déplacerait tous en drone privatif.