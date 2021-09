Volkswagen se lance dans la borne à batterie intégrée

Vous avez peut-être déjà lu des sujets concernant le recyclage des batteries de voitures électriques dans le monde, mais avant de passer au broyeur pour en séparer tous les métaux et récupérer un maximum de matière, ces éléments vitaux d'un véhicule électrique peuvent avoir une seconde vie. En particulier dans le stockage de l'énergie sur les bornes de recharge. Le principe est relativement simple : la borne de recharge est conçue autour d'un gros pack de batterie qui sert de "tampon" entre le réseau électrique et le véhicule à recharger.

Cela a de nombreux avantages : la puissance, d'abord, puisque ce tampon permet de délivrer parfois plus de 200 kW à 2 véhicules simultanément grâce à la réserve d'énergie des batteries. Surtout, ces bornes permettent aux opérateurs d'éviter les phases de terrassement coûteuses et longues, puisqu'un simple raccordement "classique" au réseau électrique suffit. La puissance vient des batteries et du câble qui se connecte au véhicule, le réseau ne servant qu'à alimenter les batteries jouant le rôle de tampon. Enfin, ces systèmes offrent d'excellentes solutions de mise à jour de bornes existantes pour des points de charge plus puissants, sans modifier les installations en amont.

Volkswagen vient justement de déployer sa première borne de recharge rapide avec batterie de stockage du côté d'Essen en Allemagne, avec l'entreprise E.ON, spécialisée dans l'énergie. Elle permet de délivrer 150 kW de puissance de charge à deux véhicules simultanément. De quoi récupérer environ 200 km d'autonomie en 15 minutes sur un véhicule de gabarit moyen.