30 nouvelles stations Ionity à venir en Europe pour les voitures électriques

Le réseau Ionity avait annoncé au départ la présence de 400 stations en Europe dès la fin 2020. Même si nous n'en sommes pas loin, le compte n'y est pas encore. Le patron de Porsche a déclaré à l'occasion du Power Day de Volkswagen qu'une trentaine de stations allaient ouvrir en Europe en 2021, dont une bonne partie en Espagne, et 5 en France.

Le problème avec le réseau Ionity, c'est qu'il semble avoir un peu omis le fait que l'Europe n'était pas qu'une partie de l'Ouest du continent. Tous les pays de l'Est ont été oubliés dans le plan de déploiement : c'est tout juste si la Pologne va avoir droit à 3 inaugurations en 2021, tandis que les pays baltes en auront une chacun.

Rappelons qu'en France, Ionity facture à la minute, et pas au kWh livré. Cela peut être avantageux lorsque le véhicule peut se charger à de hautes puissances (100 kW, ou plus), mais si l'auto n'accepte de pas ces fortes puissances, la dépense peut vite grimper pour une charge faible.

A titre de comparaison, sur son site, Tesla liste 2000 stations en Europe avec 20 000 Superchargers. Le maillage est nettement plus dense que Ionity, et plus homogène au sein de l'Europe.