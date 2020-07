340 exemplaires seulement pour la BMW M340i xDrive Touring First Edition

La liste des breaks sportifs rares badgés BMW gagne une nouvelle auto avec la M340i xDrive Touring First Edition. Cette version limitée proposée par la firme munichoise se démarque par plusieurs éléments associés pour l'occasion.

La liste comprend une teinte gris mat BMW Individual Frozen Dark Grey, des jantes 792 M de 19 pouces, des étriers de frein M Performance Sports rouge pétant, un diffuseur carbone et du noir brillant pour les inserts des surfaces vitrées et des boucliers. Les occupants profitent à bord d'un intérieur très spécial faisant la part belle à du cuir biton bleu et blanc cousu avec des surpiqûres Orange Kyalami. Une planche de bord elle aussi couverte de cuir, des emblèmes "First Edition 1/340" sur les seuils des portes et des ceintures de sécurité aux couleurs M complètent la présentation de l'habitacle.

Comme souvent avec ce type de manœuvre, la BMW M340i xDrive Touring First Edition reçoit des équipements de série habituellement proposés de manière optionnelle sur la M340i standard. La série spéciale embarque ainsi des suspensions pilotées M, l'accès confort, le pack Connnected Professional, la recharge des smartphones par induction, un système audio hi-fi haut de gamme et l'aide au parking. Si cela ne suffit pas, le catalogue des options comprend des feux laser, l'assistant de recul et de la conduite semi-autonome pour revenir en arrière sur les 50 derniers mètres parcourus.

Rien de nouveau en revanche du côté de la partie mécanique de la BMW M340i xDrive Touring First Edition. Son capot abrite en effet le déjà connu six cylindres turbocompressé 3,0l TwinPower Turbo de 374 chevaux pour 500 Nm de couple.