4 voitures d'occasion importées sur 10 viennent d'Allemagne

Selon une étude du spécialiste des données automobiles carVertical, 42,4 % des voitures d'occasion proviennent d'Allemagne, qui détient la plus grande part du marché, suivie de la Belgique (15,6 %), de l'Italie (11,6 %), de la République tchèque (3,7 %) et de la Suède (3,4 %). Ces données ont été extraites en analysant plus d'un million de rapports d'historique et ne reflètent pas le nombre réel d'immatriculations en France, précise l’analyste.

"Les acheteurs pensent que les conducteurs allemands prennent mieux soin de leurs voitures que les autres. Qu’ils ne manquent jamais leurs rendez-vous d'entretien, effectuent des réparations de qualité et achètent des voitures mieux équipées en premier lieu", explique Matas Buzelis, expert automobile et responsable de la communication chez carVertical.

L'état d'un véhicule et ses problèmes les plus communs sont influencés par la région d'où provient la voiture, selon carVertical. Par exemple, les véhicules provenant de pays nordiques comme la Suède présentent généralement plus de corrosion à cause de la neige, du sel et des températures glaciales. Alors que les voitures en provenance d'Italie n'ont pas de corrosion, mais la peinture peut se décolorer en raison de la lumière intense du soleil. En général, les changements extrêmes de température ne sont jamais bons pour une voiture.

Des transactions transfrontalières plus risquées

Lorsque les voitures passent d'un pays à l'autre, il est difficile de retracer leur historique. La plupart des pays n'échangent pas les données relatives aux véhicules, ce qui signifie qu'une voiture peut subir de graves dommages en Allemagne ou en Belgique, puis “renaître” en France. Selon carVertical, 28,5 % de toutes les voitures contrôlées sur la plateforme en France avaient été endommagées dans le passé et 9,6 % avaient un kilométrage trafiqué.