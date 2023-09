40 itinéraires pour sillonner la France en ancienne

Selon les chiffres relayés par la Fédération française des véhicules d’époque, les utilisateurs de voitures anciennes parcourent en moyenne 1071 km par an.

C’est peu et beaucoup à la fois, mais ce chiffre reflète probablement mal les grands écarts entre des collectionneurs qui roulent très peu et d’autres qui roulent bien davantage.

Ces derniers seront probablement intéressés par la sortie d’un guide édité à leur intention par Le Petit Fûté, en partenariat avec Axa Passion.

Celui-ci détaille 40 itinéraires dans l’Hexagone mêlant beaux paysages, routes mythiques et sites historiques incontournables.

Du circuit de Montlhéry à la route Napoléon en passant par le Cap Corse ou la Bretagne, les idées de virées sont nombreuses. Les cartes sont claires, et les conseils de visite et autres points de passage s’avèrent suffisamment précis pour vous donner envie d’y voir de plus près.

Compte tenu de la modicité du prix demandé (15,95 € en version papier, 11,99 € en numérique), l’investissement en vaut largement la chandelle.

De nombreux conseils pratiques sont délivrés en complément, aussi bien consacrés à l’achat et à l’assurance qu’à l’entretien, pour tirer le meilleur parti de son bolide...et limiter le risque qu’il vous laisse en carafe au bord de la route, ce qui a tout de même de fortes chances de vous arriver un jour ou l’autre, et ce quels que soient les soins que vous lui apportez. Ingrates, ces anciennes!

Guide des véhicules de collection 2023 - Le Petit Futé - Prix public : version papier 15,95 €, version numérique 11,99 €