Route de nuit - Immanquable route Napoléon

C’est une route mythique, qui déroule ses 337 km à travers certains des plus beaux paysages de France, des rivages méditerranéens de Golfe-Juan à Grenoble. La route Napoleon tire son nom du parcours qu’effectua l’Empereur en 1815, de son retour d’exil à l’ile d’Elbe vers Paris où il parvient (provisoirement) à reconquérir son trône.

Bien sûr, cette route n'existait pas à l'époque. Bonaparte ne fit qu'emprunter des chemins plus ou moins pratiquables pour regagner la capitale, mais peu importe.

Le trajet sera matérialisé à partir de 1927, quand les sentiers muletiers commenceront à se voir élargis et revêtus de goudron pour devenir la « route Napoléon », ou RN85.

A travers les Alpes-Maritimes, le Var, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et l’Isère, le voyageur va franchir des paysages marins, forestiers, montagneux, et se régaler des milliers de virages qui se présentent à ses pneus.

On pense aux lacets du col Bayard, au col des Lecques (1 146 m.), au col de Gleize, à ces grandes courbes alpestres sur la route de Gap, et bien sûr à tous ces panoramas somptueux qui s’offrent, comme par exemple ces vues de l’Obiou, dans le massif du Dévoluy, ou bien encore la citadelle de Sisteron. De véritables trésors.

Richement illustré et servi par un texte qui mêle habilement considérations historiques et (nombreuses) informations pratiques permettant de préparer son voyage, l’ouvrage signé Jean-Paul Naddeo ne donne qu’une envie : partir à la découverte de cette route mythique, et idéalement au volant d’un roadster vrombissant.