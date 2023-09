500 Toyota Mirai à hydrogène vont faire les Jeux Olympiques de Paris 2024

Assurément, il ne fera pas bon circuler dans Paris durant la période des Jeux Olympiques prévus l’été prochain dans la capitale française.

Au total, 185 km de voies situées dans Paris et en Île-de-France seront interdites aux automobilistes lambda. Seules les personnes accréditées (chauffeurs de taxis, de véhicules de transports en commun, ceux destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, véhicules de secours et de sécurité ainsi que la flotte officielle des JO) seront autorisées à y circuler.

Parmi les véhicules officiels, on retrouvera 500 Toyota Mirai fonctionnant à l’hydrogène. Les berlines japonaises seront ravitaillées par Air Liquide, fournisseur officiel en hydrogène de l’évènement sportif. Une belle vitrine pour Toyota, qui aura l’occasion de démontrer ses capacités d’innovation avec un véhicule alimenté par son module de pile à combustible.

« Organiser des Jeux exemplaires et plus responsables d'un point de vue environnemental fait partie des objectifs que nous nous sommes fixés avec Paris 2024. Nous sommes ravis que Toyota, partenaire mondial de Paris 2024, nous aide à faire un pas de plus dans cette direction avec les Mirai, véhicules fonctionnant à l'hydrogène et qui feront partie de la flotte officielle des Jeux. Merci à Toyota pour son engagement à nos côtés ! » se félicite de son côté Tony Estanguet, Président de Paris 2024.