Les Toyota GR Yaris Ogier et Rovanperä à 110 000€ après malus écologique !

Il y a quelques semaines, Toyota levait le voile sur deux éditions spéciales de sa GR Yaris. Récemment passée par la case restylage avec un trois cylindres 1,5 litre turbo poussé à 280 chevaux, la citadine super-sportive se dédouble en deux versions dont les réglages diffèrent légèrement : la GR Yaris Edition Ogier remplace les modes « Sport » et « Track » de l’auto par les modes « Morizo » et « Seb », alors que la GR Yaris Edition Rovanperä laisse choisir entre « Donut » et « Kalle ».

On savait que ces deux éditions spéciales, au design spécifique à l’extérieur comme à l’intérieur, coûteraient plus cher que la GR Yaris restylée normale. Et l’addition française attendra finalement 69 000€ pour les deux versions, un chiffre qui devient astronomique sachant qu’on parle d’une citadine de segment B.

Un malus qui fait mal et un tirage au sort

Comme la GR Yaris normale, ces éditions Ogier et Rovanperä souffriront d’un malus écologique français très dur. De 45 990€ très exactement, portant le prix final de ces machines à plus de 110 000€ !

Toyota France prévient qu’il n’y aura que deux exemplaires de l’Edition Ogier et un seul exemplaire de l’Edition Rovanperä pour notre marché. Les clients, plus nombreux que trois a priori malgré cette addition décourageante, seront tirés au sort.