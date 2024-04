Le camping-car ? Un truc lunaire

Ce n’est pas vraiment un camping-car, quoiqu’il en coche toutes les cases, sauf une. C'est qu'il n’est pas vraiment prévu pour l'aire de service de Palavas ou les spots sauvages de l’Ariège, mais pour la lune. Il s’agit d’un rover, puisque c’est ainsi que l’on désigne les objets roulants ailleurs que sur terre.

L’engin a déjà nécessité 5 ans de recherches, et les ingénieurs ne sont pas au bout de leurs peines. S’ils sont aujourd’hui en mesure de proposer un premier concept car, l’engin final n’est prévu que pour dans 7 ans, puisqu’il il est doit être expédié vers notre satellite dans le cadre de la mission spatiale Artemis VII de la Nasa. Une mission prévue pour septembre 2031. L’agence américaine a sous traité la conception de l’engin à la Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency) qui a elle-même appelé Toyota à la rescousse.

Le Land Cruiser devient Lunar Cruiser

Voilà comment des ingénieurs du géant japonais se sont fait embringuer dans cette affaire lunaire, eux qui étaient plutôt habitués à concevoir de bons gros 4X4 terrestres comme le Land Cruiser. D’ailleurs, pour garder un peu les pieds sur terre, du moins dans le monde automobile qu’ils connaissent, ils ont baptisé leur futur curieux engin "Lunar Cruiser".

Mais le prototype qu’ils ont mis au point depuis cinq ans, et qu’ils viennent de dévoiler, est assez loin d’un profilé Pilote, et plus proche de l’engin spatial. Mais s’il est équipé de 6 roues motrices, sa longueur est assez proche des camping-cars terrestres puisqu’il mesure 6 m de long. Évidemment, il est un plus haut (3,80 m) et surtout plus large (5,20 m). mais les astronautes n’ont pas vraiment à se soucier de l’étroitesse des places de parking, ni de la hauteur des ponts.

Ils n’auront pas besoin non plus de chercher une aire de service pour se brancher sur une prise de courant ou d’eau. Car le Lunar Cruiser doit leur assurer une autonomie totale durant un mois entier. À condition qu’ils ne soient que deux. Mais aucun volontaire n’a l’intention de partir en famille.



Sur la lune, la base de l’autonomie tient à un mot : oxygène. Pour la produire, mais aussi pour assurer la propulsion du rover, une immense toile de panneaux solaire peut se déployer. En plus, à bord, rien ne se perd, tout se recycle, y compris les eaux usées transformées en oxygène et en hydrogène.

Côté confort, les deux habitants du Lunar Cruiser pourront se débarrasser de leurs combinaisons dès qu’ils sont à bord puisque l’habitacle est pressurisé. En revanche, on ne sait rien du niveau de confort à l’intérieur de l’engin. Le poste de pilotage est bel et bien présent, ce qui s’avère pratique pour diriger les manœuvres, mais les ingénieurs ne semblent pas encore s’être penchés sur les commodités. Le salon se transformera-t-elle en lit ? Pourront-ils se concocter un bœuf mironton ? La douche est-elle prévue dans le programme de la Jaxa ? On l’ignore, mais les concepteurs ont encore quelques années pour se pencher sur la question.