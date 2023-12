Fourgons et camping-cars : quels sont les porteurs chouchous des vanlifers ?

C’est une question essentielle que tout acheteur son véhicule de loisirs neuf ou d’occasion doit se poser au moment de passer à l’acte : quelle est la base utilisée, encore appelée « porteur » du modèle que l'on a choisi. De cette question, et de sa réponse, dépendent évidemment des années de tranquillité, ou de pannes, que son propriétaire va rencontrer. Car si le choix d’une marque spécialisée, qu’elle s’appelle Chausson, Hanroad, Pilote ou Challenger, dépend des goûts de chacun, du prix et de la qualité des équipements embarqués voire de la déco, le choix de ce porteur est décisif, ou devrait l'être.

Une star italienne

Car le choix est vaste. Renault, Citroën, Fiat, Ford, Iveco, ou Volkswagen, tous les constructeurs fabriquent des gros, ou plus petits utilitaires que les aménageurs achètent nus ou carrossés pour les configurer à leur guise. Mais dans ce domaine comme dans tant d’autres, il y a des favoris. Et Fiat en est un. C’est même la star du genre.

Qui l’eût cru ? L’Italien dispose d’une renommée de fiabilité avec son Ducato à travers toute l’Europe. D’une génération à l’autre, cette image ne se dément pas. Une réputation qui est surtout liée à son moteur : un diesel, le Multijet3 de 2,2 l aujourd'hui décliné en 4 puissances de 120, 140, 160 ou 180 ch avec un couple de camion allant de 320 à 450 Nm. Une donnée indispensable pour arracher des véhicules frôlant toujours les 3,5 tonnes.

Voilà plus de quarante ans que dure son succès et le Ducato a remporté 15 fois d’affilée, dont cette année, le prix de la « meilleure base de camping-cars » décerné chaque année par le magazine allemand Promobil. Résultat : une majorité des aménageurs, dont Challenger, Pilote, Rapido ou encore Adria, sollicitent et achètent toujours des porteurs Ducato, surtout en version 140ch.







Évidemment, le 2.2 l italien est robuste, mais le Ducato a un autre secret, que d’autres marques négligent : il dispose d’un châssis spécialement renforcé pour les camping-cars. Résultat : 700 000 fourgons, intégraux, capucines ou profilés sillonnent aujourd’hui les routes d’Europe et il suffit de se promener sur une aire de camping-car et de compter les logos Fiat : ils sont omniprésents.

Un énorme succès que ne risque pas de renier Jean-Philippe Imparato, qui a pris en début d’année la direction de Stellantis pro pour toute la planète (en plus de ses fonctions de boss d’Alfa Romeo). Il dirige tous les utilitaires du groupe, de Dodge à Opel en passant par Peugeot, Citroën et évidemment Fiat, et il nous confiait il y a quelques semaines qu’il était hors de question de changer une équipe qui gagne.

Un Ducato diesel destiné à durer

Si les versions électriques arrivent sur tous les gros utilitaires, y compris le Ducato, il ne souhaite absolument pas renoncer au bon vieux 2.2 l diesel, star parmi les stars. Mieux, le nouveau patron entend bien faire travailler un peu plus encore l’usine italienne de Chieti ou le bloc est assemblé pour qu’il soit adapté à d’autres marques du groupe. D’autant que le Ducato est aujourd’hui en règle, qu’il est aux normes 6d-Final et dispose désormais d’une boîte auto à 9 rapports.

Pour autant, la star n’est plus seule au monde. C’est que les autres constructeurs souhaitent eux aussi profiter d’un marché qui a le vent en poupe. C’est le cas de Ford notamment, avec son Transit, mais aussi de Renault avec son Master ou de Volkswagen avec son Crafter. Du coup, le bon vieux Ducato a perdu 10% de parts de marché en quelques années, même s’il en réalise toujours 65%.



Mais ce qui pénalise l'Italien n’est pas tant une concurrence plus agressive, c’est plutôt une évolution de la mode en matière de vanlife. Si le Fiat tient toujours son rang au niveau des gros camping-cars comme des fourgons, il est absent du marché des vans, ces utilitaires aménagés plus courts (moins de 6m) et hauts de moins de 2 m, qui leur permettent de passer partout.

Ces modèles ont le vent en poupe et le Ducato est trop gros pour ce nouveau genre. Du coup, les aménageurs se tournent plutôt vers Ford et surtout Renault, dont le Trafic remporte un très joli succès, avec le SpaceNomad, ou le Trek5 de Hanroad. On peut être une diva italienne, tout en faisant un peu de place à d’autres.