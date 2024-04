Le Duster, star de l'année s'avance, pendant que Jeep recule (l'actu de la semaine en photo)

Dans ce rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

La Tesla Model Y au long cours

C'est la Taylor Swift de l'automobile : une star mondiale. Julien Bertaux a décidé de passer une semaine en sa compagnie pour vérifier si la Tesla Model Y méritait son succès. ll a jeté son dévolu sur le modèle Propulsion d'entrée de gamme, qui débute à 44 900 euros, pour l'ausculter jusqu’au fond de la boîte à gants. Et au bout de sept jours à enchaîner les parcours urbains, les virées à la campagne et les escapades autoroutières (en évitant le début de l'A13), il en tire la conclusion qui s'impose : l'Américaine mérite bien son statut. Elle s'est révélée parfaitement homogène à la campagne comme sur les quatre voies et seule la ville n'est pas sa tasse de thé.

Retrouvez tous les détails de cette semaine en Model Y.

Dacia Duster : le SUV qui fait peur (à ses concurrents)

Alexandre Bataille est rarement dithyrambique. Pourtant, cette semaine, il n'a pas pu s'empêcher, dans son essai du nouveau Dacia Duster, troisième du nom, de l'affubler de qualificatifs on ne peut plus flatteurs. Alors, il est comment ce nouveau SUV franco roumain ? "Il s'adapte à son époque avec brio et, surtout : son design, sa qualité de présentation et son confort sont désormais au niveau des marques généralistes". De quoi inquiéter Peugeot et son 2008, Kia et son Niro, et même Volkswagen et son T-Roc.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Retrouvez l'essai complet du nouveau Dacia Duster.

Jeep vire de bord

Il faut enrayer la chute. Quand une marque passe de 973 227 unités vendues en 2018, à 643 000 l'an passé sur son marché principal, il y a le feu. Alors, chez Jeep, on reconnaît ses erreurs et on change de cap. Le Cherokee, abandonné l'an passé aux US comme dans nos contrées va connaître une seconde jeunesse, du moins sous la forme d'un SUV de même taille. Surtout, si l'électrique a toujours droit de citer, les nouvelles autos de la filiale de Stellantis pourrait bien assortir ses nouveautés à watts, de blocs thermiques. Vous avez dit reculade ?

Retrouvez les détails des erreurs stratégiques de Jeep.

La Formule E va-t-elle enterrer la F1 ?

Que reste-t-il à la bonne vieille Formule 1 thermique ? L'accélération ? Les nouvelles Formule E, de la génération 2025, feront mieux, avec un 0/100 km/h abattu en 1,8 s. La vitesse de pointe ? Les électriques vont atteindre 320 km/h. Petit à petit, et sans bruit, les bolides à batteries grignotent les avantages des thermiques, jusqu'à bientôt les dépasser. Et après-demain ? On a du mal à penser que les grands constructeurs, qui d'ici quelques années vont basculer dans l'électrique pour leurs autos de série, vont continuer à investir dans une Formule 1 thermique.

Retrouvez les caractéristiques des futures Formula E.