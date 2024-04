Le Top 160 des ventes mondiales 2023 : mais quelles sont donc ces marques ?

Ce classement vaut pour l'année 2023, et est réalisé à partir des ventes par marque, et non des ventes par groupe, ce que l'on voit le plus souvent, quand on parle au niveau mondial.

Et si le haut du classement est occupé par... bon bah par toujours les mêmes ou presque, il réserve tout de même des surprises. Déjà parce qu'il fait apparaître des marques qui nous sont parfaitement inconnues.... Et ensuite parce que le positionnement de certaines marques dans le classement est étonnant, et ne ressemble pas à l'idée qu'on s'en fait.

Ainsi, pas d'étonnement concernant Toyota, qui domine (très) largement ce classement, avec 9 483 137 véhicules écoulés sous son blason ! C'est bien plus que le second, j'ai nommé Volkswagen, avec 5 276 200 exemplaires écoulés. Le podium est complété par Ford, avec 4 246 000 autos qui ont trouvé preneur l'année dernière.

Et on continue ainsi jusqu'à la 12e place, avec des marques connues de tous. Mais qui permettent déjà de réaliser que Honda, ou plus encore Suzuki, des marques qui sont presque transparentes chez nous en France, sont en fait des mastodontes au niveau mondial, avec respectivement 3 854 000 et 3 072 824 autos écoulées.

La première marque française est 16e

Soit beaucoup plus que nos marques tricolores. En effet, le plus gros vendeur l'année dernière, en l'occurrence Renault, n'est que 16e et n'a réussi à écouler "que" 1 570 728 exemplaires affichant le losange sur la calandre. C'est beaucoup moins que BYD par exemple. Le chinois a vendu 2 885 066 voiture en 2023 ! Peugeot est 22e avec 1 124 268 voitures.

Et puis d'autres surprises. Qui voit-on pointer à la 13e place ? Une marque totalement inconnue chez nous ! Mais qui est donc Changan ? Un constructeur chinois qui s'est notamment allié à PSA entre 2010 et 2019 pour produire des DS. Eh oui ! Et il a fabriqué en 2023 1 899 382 véhicules !

Autre surprise : Subaru qui vend plus que Skoda. Ou Lada qui vend toujours plus que Porsche, Mini, ou Seat ! Bref. Regardez les classements, vous allez sourire, et découvrir une ribambelle de nouvelles (ou moins nouvelles) marques, la plupart étant chinoises ou asiatiques... Wuling, Geely ou Cherry disent encore quelque chose aux initiés, mais Haval, JAC, IKCO, AION, Li auto, Hongqi... Beaucoup moins ! Et avez-vous noté que Leap Motor vendait autant que Chrysler ?

Voici en image la suite du classement, jusqu'à la 160e marque.

x