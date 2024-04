Est-ce bien raisonnable de mettre plus de 45 000 euros dans le capot de cette voiture ?

Le site internet spécialiste des voitures les plus incroyables et des pièces performance Infinitous regorge de pépites insolites à faire rêver n'importe quel amateur souhaitant restaurer une auto rarissime ou décorer avec originalité son garage. La preuve avec ces éléments issus de la McLaren F1 GTR ayant participé aux 24 Heures du Mans en 1995.

Des tarifs à la hauteur de la rareté de la McLaren F1 GTR

Les éléments proposés sur les annonces sont aussi rares qu'onéreux. Des projecteurs, une admission d'air en carbone, le capot avant et le pare-chocs arrière font partie du lot. Les tarifs débutent à partir de 4 000 £ pour les radiateurs (l'équivalent de 4 670 euros au cours actuel) à 40 000 £ pour le capot (46 709 euros au cours actuel). Le pare-chocs affiché 20 000 £ a vraisemblablement déjà trouvé preneur (l'équivalent de 23 354 euros).

Pour rappel, la Mclaren F1 GTR décrochait la 3e place aux 24 Heures du Mans 1995. La supercar de course embarquait un bloc 6L V12 atmosphérique assemblé par BMW délivrant la bagatelle de 600 chevaux pour 651 Nm de couple. Une sportive de moins d'une tonne sur la balance malgré son réservoir de 100 litres à maîtrisier via une boîte six rapports. Les pièces de l'annonce sont celles du châssis 06R.

